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富邦媒設日系雜貨通路
富邦媒（8454）旗下momo購物網昨（11）日宣布9月12日起成為日本人氣生活雜貨品牌「3COINS」全台獨家官方線上通路；日本潮流品牌「BEAMS」亦於9月進駐開設官方旗艦館。
台灣大旗下品牌電商代理日本人氣生活雜貨品牌「3COINS」登台，台灣首間實體門市進駐台北西門町，試營運即吸引上百位消費者排隊，日系生活選物再度成為市場話題。
momo 3COINS官方旗艦館首波集結逾300款商品，涵蓋居家生活、廚房調理、個人收納及時尚配件等品類。
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