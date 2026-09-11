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大統益：美國需求支撐黃豆價格 有利產品售價

中央社／ 台北11日電

大統益今年上半年受惠產品售價及銷量增加，加上採購成本控制得宜，歸屬母公司淨利新台幣7.53億元，年增19.71%，為同期第3高。展望後市，大統益表示，國際黃豆供應雖充裕，但美國黃豆壓榨及生質燃料需求強勁，可望支撐黃豆價格，有利產品售價維持水準。

大統益今天舉行法人說明會。大統益主管指出，今年1月以來原料黃豆因供需預期改善，期貨價格出現反彈，2月底美伊戰爭爆發，油品需求上升，牽動黃豆期貨上漲。另外，美國生質燃料產業增加使用黃豆油，持續支撐國際黃豆期貨價格，進而推升大統益產品售價。

在銷量方面，大統益主管表示，中東地緣政治風險帶動國際油價走高，由於植物油可作為生質燃料原料，與石化燃料具有一定替代關係，推升植物油需求量，並對價格形成支撐，都有助於維持產品銷量及價格，挹注整體營收表現。另外大統益子公司、食用油品牌「美食家」營運穩定成長，也成為營收動能之一。

大統益主管提到，上半年黃豆採購價格相對較低，加上採購時點及存貨成本控制得宜，帶動毛利表現；營業利益成長、美元避險操作利益增加，以及現金部位提高帶動利息收入成長，皆挹注上半年獲利。

展望後市，大統益表示，整體來看，雖然目前國際黃豆供應維持充裕，但美國市場需求增長更為強勁，黃豆油是生質柴油及再生燃料的重要原料。美國國內黃豆壓榨量增加，對黃豆價格也形成支撐，有利於產品售價維持一定水準，將持續關注地緣政治、原料價格及匯率變化，並適時進行避險。

大統益主要股東為統一與大成，營收主要來自黃豆粉、精製沙拉油及加工收入等。

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