新光實業創立80周年音樂會 吳東亮：傳承創業精神、邁向下一個高峰

1945年台灣光復開啟經濟發展新篇章，新光集團創辦人吳火獅創立新光商行，是新光實業公司的前身。八十年來新光集團已發展成為橫跨金融服務、民生百貨、紡織、保全、瓦斯、建設、醫療等多元領域的國內重要企業集團。適逢新實創立八十周年，也是吳火獅逝世四十周年，新實特別在11日舉辦「台灣新光實業創立80周年暨吳火獅創辦人逝世40周年紀念音樂會」，回顧新光八十年來走過的歷程。

11日的紀念音樂會由灣聲樂團擔綱表演，逾600位賓客出席，包括集團各公司在職及退休同仁、新光家族第二及第三代成員與親友等，特別是16位新光實業老員工從新竹包車北上參加音樂會。前副總統蕭萬長、前立法院長王金平、前中央研究院院長李遠哲等親臨現場；此外，多位與新光吳家淵源深厚的日本友人也跨海前來表示祝福，特別是提攜吳火獅的日本籍老闆小川光定後代小川孝二、小川毅。王金平透過錄製的致詞影像說明吳火獅以「新光」二字做為事業的名稱，「新」代表他對新竹的故鄉情，「光」代表他對恩人小川光定先生的感念。

吳火獅之子、台新新光金控（2887）董事長吳東亮致詞時表示，新光實業八十年的成長軌跡，就像是台灣經濟發展的縮影，新光實業代表了戰後發展初始民間創業的力量，吳火獅結合新竹鄉親，以民間資本創立新光商行，跨出創業最艱難、卻也最關鍵的第一步，在戰後國家正需積極發展建設的年代，展現企業家難能可貴的速度、遠見與魄力。

吳火獅早年自新竹北上台北迪化街，從學徒做起，憑藉勤奮踏實與卓越能力，深獲日籍老闆小川光定賞識，年僅20歲即肩負經營重任，奠定日後在商業與貿易領域的深厚基礎。其後隨著台灣經濟發展，他憑藉敏銳眼光與行動力，逐步開創新光集團事業版圖。新光集團在原始股東吳家、洪家、林家長期合作下，八十年來由第一代打下堅實基礎，第二代承先啟後、發揚光大，如今第三代也逐步接棒，在全體經營團隊與同仁共同努力下，持續推動企業成長。尤其台新新光金控合併後市值已突破兆元，也象徵新光事業版圖在新時代持續向前邁進。

新實表示，紀念音樂會特別以台灣經濟發展歷程為背景，搭配各年代具代表性的樂曲，串聯新光八十年來的成長故事。灣聲樂團在指揮李哲藝的引領下，以創新且極富情感的演出形式詮釋每一首樂曲，現場並搭配以歷史照片串聯演繹的動畫，帶著逾600位賓客回顧新光集團發展至今的八十載歲月。新光實業以音樂會形式向創辦人致敬，也向一路走來共同打拚的所有新光集團夥伴們表達感謝。音樂會壓軸曲是「向前行」，如同吳東亮在致詞時表達的期許「期盼大家持續團結一心，讓新光精神薪火相傳，攜手迎向下一個嶄新高峰」。