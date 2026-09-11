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房子想住新一點？天龍國最難 「這縣市」最幸福、近4成是20年內新屋

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

想住屋齡20年內的新房屋，台北市難度最高。不動產資訊平台今年第2季資料顯示，北市僅15.6%的住宅屋齡在20年內，其他都會區因重劃區供給多，比例多在2成以上，新竹縣更達39.6%居冠。

相對北部許多人還要爬老舊公寓，其他都會區的購屋族幸福許多。統計顯示，全國20年內房屋數量約224萬戶，比率約23.5%，通常發展時間越久且成熟的區域，老宅比例越高，北部地區台北市20年以下比例最低的是台北市僅有15.6%，新北市則有24.3%，主要新北市近年發展焦點都在重劃區，每年新成屋的供給量大，大台北地區想要買新房子很容易透過捷運往新北市找，桃園市比例更高達32.8%。

台中市發展時間也早，但過去20年都市發展軸線都沿著屯區與新興重劃區，統計起來20年內的新屋比例也高達28%，至於比例最高的區域則市新竹縣的39.6%，新竹縣有園區客的買盤，竹北的重劃區規模大且提供許多住宅產品可選擇。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，北市新房子供給量少，且價格也相對高昂，北市有60%都是屋齡超過30年的房屋，推估近半的民眾都可能住在公寓裡面，缺點可能屋齡老舊、室內裝潢也沒那麼現代化，居住安全、缺乏代收包裹與每天還要爬樓梯跟趕垃圾車。

但好處就是市中心裡面生活方便、居住空間實在等等，相對的其他區域因為都市發展有空間可以擴張，有更多重劃區土地可以興建房屋，讓自住客可以有機會入住品質較好的新大樓社區。

曾敬德指出，相較起來要台北市要住新一點的房子，的確代價跟難度都比較高，新供給也朝向M型化發展，因此早些年推出的國宅產品，反而維持不錯的人氣。

資料來源／內政部不動產資訊平台
資料來源／內政部不動產資訊平台

房子 重劃區 房市

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