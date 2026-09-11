賓士S-Class旗艦大改款來台499萬元起 拚高階車市

台灣賓士旗艦房車S-Class大改款正式在台上市，售價499萬元起，最高達855萬元，共推出四款車型，鎖定高階豪華房車市場。全新S-Class此次迎來單一世代史上最全面升級，約2,700個零件更新，超過全車零件50%，從外觀、數位科技、安全到乘坐舒適性全面進化，台灣賓士看好高階車市場需求，持續以旗艦車款穩住豪華品牌市場地位。

台灣賓士總裁暨執行長賴恩凱（Mark Raine）表示，市場正逐漸回溫，對未來一年維持正面、樂觀態度。在市場環境逐步穩定下，高階豪華車仍有一定需求，S-Class此次大幅更新，也將成為品牌攻高階市場的重要產品。

此次全新S-Class在台共推出四款車型，包括S 350 d 4MATIC售價499萬元起、S 450 4MATIC L售價599萬元起、S 450 4MATIC L Exclusive售價675萬元起，以及頂級S 580 4MATIC L Exclusive售價855萬元起，價格帶橫跨近500萬至900萬元，鎖定企業主、高階主管及頂級豪華車買家。

賴恩凱指出，S-Class自1886年Mercedes-Benz發展汽車工業以來，一直扮演品牌科技與豪華配備的先行者。此次改款不僅是外觀調整，更從車輛電子架構、駕駛輔助、數位座艙及後座體驗等面向全面更新，整體更新幅度超過50%，是單一世代中相當大幅度的產品升級。

外觀方面，全新S-Class強化星芒設計，全車系標配極線發光水箱護罩，面積較前代增加20%，並加入3D立體鍍鉻星芒；新世代DIGITAL LIGHT多光束智慧型數位頭燈採用micro-LED技術，高解析照明範圍較前代增加約40%，進一步強化旗艦辨識度。

內裝則是此次升級重點，全車系導入Mercedes-Benz自主研發的MB.OS作業系統，並搭載MBUX Superscreen，以14.4吋中央觸控螢幕及12.3吋副駕駛座螢幕構成數位座艙。搭配第四代MBUX多媒體系統與Zero Layer零層級操作介面，將常用功能直接整合至首頁，並支援OTA無線更新，讓車輛功能可持續升級。

安全科技也是S-Class此次改款重點。車輛搭載10組攝影鏡頭、5組雷達及12組超音波感測器，結合MB.DRIVE駕駛輔助系統，即時辨識周遭車輛、行人及路況。高階車型並可搭配E-ACTIVE BODY CONTROL主動車身控制系統，強化車身穩定性與乘坐舒適度。

在安全防護方面，全車最多配置15具安全氣囊，並導入PRE-SAFE Impulse Side主動側撞防護系統，在偵測到潛在側向碰撞時提前介入；搭配主動車身控制系統，可在碰撞前預先抬升車身，降低撞擊對乘員造成的傷害。

舒適性方面，S-Class持續把後座作為旗艦車款的主要戰場。S 450 4MATIC L Exclusive及S 580 4MATIC L Exclusive提供後座舒適套件，包括通風、加熱、按摩座椅、可伸展座椅及獨立閱讀燈等配備，頂級S 580更可選配獨立雙後座與後座摺疊桌，將後座進一步打造成行動辦公與休憩空間。

動力方面，全車系導入48V輕油電系統，搭配輸出23匹馬力的整合式啟動發電機（ISG），提升引擎啟閉及動力銜接的平順性。其中S 580 4MATIC L搭載V8引擎，最大馬力537匹、峰值扭力750Nm；S 450 4MATIC L搭載直列六缸引擎，超增壓模式下最高扭力600Nm；S 350 d 4MATIC則搭載直列六缸柴油引擎，最大馬力313匹、峰值扭力650Nm。

底盤部分，全車系標配AIRMATIC氣壓懸吊，並提供E-ACTIVE BODY CONTROL進階主動車身控制系統選配。長軸車型則提供最高10度後軸轉向，讓車長超過5公尺的旗艦房車，在市區及狹窄道路行駛時仍維持靈活操控。

台灣賓士表示，全新S-Class即日起於全台Mercedes-Benz授權經銷展示中心開放賞車，預計9月起陸續交車；此外，台灣賓士資融同步推出期間限定租賃方案，即日起至10月31日完成指定租賃方案及領牌，可享第四年延長保固，藉此提高高階車主購車及使用誘因。

在豪華車市場競爭持續升溫下，S-Class此次以大幅度產品更新重新鞏固Mercedes-Benz旗艦定位，從近500萬元起跳的入門車型，到855萬元頂級車款，完整涵蓋不同層級的高階客群，也反映豪華品牌持續透過旗艦車款搶攻高端市場的策略。

台灣賓士總裁暨執行長賴恩凱（Mark Raine）表示，宣布全新 Mercedes-Benz S-Class 於台灣市場共引進四款車型自S 350 d 4MATIC 售價 499 萬元起。記者黃淑惠／攝影

賓士S-Class來台旗艦大改款499萬元起最高達855萬元拚高階車市。記者黃淑惠／攝影