SCFI運價指數連7漲、周漲幅2% 北美線續旺

中東戰火再起、再加上巴拿馬繼續缺水、中國大陸十一長假，三大利多有望繼續推升北美運價走強，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於11日出爐連7漲，指數上漲72.13點至3,662.18點，周漲幅2%；北美航線續旺，東南亞航線也上漲13.1%。

根據最新一期出爐運價，遠東到美西運價每FEU(40呎櫃)達7,339美元，較前一期上漲97美元，周漲幅1.33%；遠東到美東運價每FEU(40呎櫃)達10,479美元，較前一期上漲155美元，周漲幅1.5%。

其中，歐洲線依舊表現疲軟，遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達2,545美元，較前一期下跌98美元，周跌幅3.7%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達3,299美元，較前一期下跌280美元，周跌幅8.13%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)較前一周上漲117美元，周漲幅13.1%，遠東到日本關西每TEU(20呎櫃)較前一周上漲9美元、遠東到日本關東每TEU(20呎櫃) 較前一周上漲8美元、遠東到韓國每TEU(20呎櫃)較前一周大漲118美元。

陽明海運（2609）、萬海（2615）表示，8月全球製造業景氣維持韌性，美國、歐元區、日本及東南亞主要國家製造業活動持續成長，製造業新訂單與產出均有所擴張，帶動貿易及運輸需求。加上中國大陸「十一」長假前出貨潮可望推升短期貨量，航運市場需求仍具支撐。

受到中東局勢再度升溫、美國關稅衝突及全球貿易碎片化，仍可能干擾企業信心與供應鏈布局，增加後續貨物流向及區域運輸需求的不確定性。