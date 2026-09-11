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雄獅拿下國內第一 首家上市旅行社通過BSI最新版資安驗證

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
BSI東北亞區董事總經理謝君豪（右）頒發證書予雄獅旅遊總經理黃信川（左）。圖／雄獅旅遊提供
BSI東北亞區董事總經理謝君豪（右）頒發證書予雄獅旅遊總經理黃信川（左）。圖／雄獅旅遊提供

雄獅（2731）旅行社11日宣布已於今年獲全球具公信力的國際標準驗證機構「英國標準協會BSI」審核通過，成為國內第一家取得BSI「ISO／IEC 27001：2022」最新版資訊安全管理系統驗證的上市旅行社，並於11日舉行授證儀式。

繼先前取得全球永續旅遊委員會（GSTC）國際認證後，雄獅此次再取得國際資安管理驗證，從「永續」到「資安」雙軌並進，持續強化企業治理與風險管理能力。此次驗證範圍不僅涵蓋集團總部與核心機房，更首度延伸至第一線實體門市，展現全面數位化趨勢下，對旅客個資保護、交易安全與營運韌性的高度承諾，亦是落實 ESG 中「公司治理（Governance）」的重要里程碑。

有別於一般企業多聚焦單一部門或機房的驗證模式，本次由BSI分兩階段執行稽核，範圍涵蓋台北內湖總部、IDC機房、分公司與門市據點，並以「團體產品訂單系統」的營運ERP系統為核心，將相關作業流程納管，確保旅客從線上訂購到門市臨櫃諮詢，各環節皆符合國際資安標準。

雄獅旅遊總經理黃信川指出，旅遊業本質提供的是信任與安心，資安正是這份信任的基石；取得驗證並非單次目標，而是讓資安內化為日常營運的核心治理能力，持續提升整體營運韌性。

在管理策略上，雄獅旅遊落實資安日常化，由後端資訊團隊承擔主要技術防禦，精簡第一線同仁的操作負擔，並運用智慧系統即時攔截生成式 AI 衍生的假客服與偽造通知等新型威脅，讓資安防護融入日常營運流程。未來亦規劃於2027至2028年全面導入「Privacy by Design（隱私預設原則）」，朝取得「ISO 27701隱私資訊管理系統」驗證邁進，持續深化資訊安全與個資保護，為拓展國際企業及政府合作奠定穩健基礎。

雄獅 旅行社

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