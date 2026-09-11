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「清景麟國家公園」落成 致力於社區總體營造 帶動地方繁榮

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
「清景麟國家公園」重金舉辦「嗨翻小港911榮耀國家公園」演唱會。清景麟／提供
「清景麟國家公園」重金舉辦「嗨翻小港911榮耀國家公園」演唱會。清景麟／提供

高雄小港指標建案「清景麟國家公園」落成，斥資重金在11日舉辦「嗨翻小港 911榮耀國家公園」演唱會，邀請本土天團「玖壹壹」登台，清景麟集團特別為已購客與VIP住戶規劃兩大沉浸式公設體驗，展現建商超越單純房屋銷售，致力於社區總體營造，帶動地方繁榮。

清景麟建設部總經理蔣恩平指出，集團專業團隊透過精心策劃的軟體活動，全面活化社區公設。在與SELECTED BY TSUTAYA BOOKSTORE選書合作的社區閱覽室內，現場提供現沖精品咖啡服務，讓住戶在濃郁咖啡香中徜徉於國際級選書，享受平靜悠閒的午後閱讀時光。

運動酒吧活動跨界邀請台南知名酒吧「TCRC」駐點現調專屬雞尾酒，搭配知名DJ現場鋪陳律動音樂，為住戶營造極具質感的私密社交場域。

現場採訪住戶開心地表示，「原本以為只是買了個房子，沒想到交屋後有這麼多精采活動，完全展現了高級飯店的服務質感，享受到頂級飯店宅的感覺」。

蔣恩平表示，憑藉卓越的建築規劃與深厚的住戶互動關係，在當前房市寒冬下，「清景麟國家公園」展現韌性，今年銷售戶數於同區域首屈一指。

蔣恩平指出，感謝住戶們的強烈信賴與相挺，目前許多新客都是來自老住戶的口碑推薦。清景麟將持續深化服務，期盼藉由頂級居住體驗、3萬坪廣闊綠海與永續的社區營造，讓「清景麟國家公園」社區成為小港新地標。

「清景麟國家公園」落成，致力於社區總體營造，帶動地方繁榮。清景麟／提供
「清景麟國家公園」落成，致力於社區總體營造，帶動地方繁榮。清景麟／提供

「清景麟國家公園」落成，致力於社區總體營造，帶動地方繁榮。清景麟／提供
「清景麟國家公園」落成，致力於社區總體營造，帶動地方繁榮。清景麟／提供

國家公園 玖壹壹 高雄

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