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地上權豪宅始祖新交易 曾經一坪百萬如今腰斬剩50萬

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台北花園示意圖／取自google 地圖
台北花園示意圖／取自google 地圖

台北地上權豪宅始祖「台北花園Taipei Garden」，2014年曾一坪成交到101萬元，但今年4月出現一筆新交易，拆算車位後，每坪單價僅約50萬元，創下實價該社區成交最低價。

最新成交的是4樓戶，根據實價資料，該戶含車位總面積約132坪，成交總價6300萬，扣除車位後，每坪約50.1萬元。

觀察該社區過去成交紀錄，2013~2014年有三戶轉手，其中兩戶，一坪85萬元上下交易，另有一間6樓戶，以總價1.16億轉手，扣除車位，每坪高達101.4萬元。

馨傳不動產執行長何世昌分析，台北花園位於信義計畫區松勇路，地段精華，近年價格一路滑落，主要和地上權租用期倒數有關。

他表示，該社區目前屋齡約23年，地上權租用期將在2050年4月截止，如今已剩不到24年。

也就是說，今年花6,300萬元買下4樓戶的屋主，將以平均每年燒260萬餘元（以24年計算）的速度折舊，直至2050年地上權租期屆滿而歸零，而且，這還不含管理費。

何世昌表示，信義計畫區內屋齡15～25年的中古豪宅每坪行情約130萬～200萬元出頭，若以台北花園近一年成交均價50萬計算，僅約當地行情3～4折。若以歷年成交均價78萬元計算，則不到當地中古豪宅的5折，也遠遜於隔壁社區「信義富邦」，成交單價約190～250萬元。

他表示，台北花園在2002年左右預售，當年成交價約40萬元上下，完工後房價曾隨景氣榮景而上漲，但漲幅隨著地上權租用期不斷被壓縮，成為信義計畫區唯一成交單價不到百萬的豪宅社區。

豪宅 地上權 車位

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