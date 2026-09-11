台南7區一次釋出28標土地 南科、北安、麻豆等精華地段公開標售

台南市政府因應產業、商業及住宅用地需求，推出7案開發區土地聯合公開標售，共釋出28標、32筆土地，涵蓋工業、商業、住宅及產業專用區，標售底價依區位及用途不同，每平方公尺從2萬9600元至20萬6000元不等，8月19日起受理投標，10月6日上午10時開標。

地政局長陳淑美表示，本次標售包括麻豆工業區、北安商業區、喜樹灣裡、六甲頂醫療專用區、永康鹽行國中暨附近地區、新營客運轉運中心及南科F、G區段徵收區，近期廠商詢問度高，市府因此釋出更多工業、商業、產業及住宅用地，提供投資人多元選擇。

麻豆工業區推出5標工業用地，包括3標第二種甲種工業區、2標第二種乙種工業區，面積445.85至4623.76平方公尺，標售底價每平方公尺2萬9600元至3萬2000元。陳淑美指出，麻豆工業區2021年完成重劃，土地均臨計畫道路且可立即使用，區內設有滯洪池、抽水站等排水設施，已有多家廠商進駐或規畫使用，未來可藉高速公路交通優勢擴大南科科技產業腹地。

北安商業區推出3標商業用地，面積1543.62至3080.65平方公尺，標售底價每平方公尺20萬2000元至20萬6000元。該區建蔽率60%、容積率320%，都市計畫定位為安南區商業副都心，區內規畫全齡化特色公園，並設置滯洪池、抽水站，可強化重劃區及周邊152公頃土地防洪能力，未來可供大型商業設施進駐。

南科F、G區推出5標土地，包括1標第三種商業區及4標住宅區，面積704.91至3559.61平方公尺，標售底價每平方公尺10萬3500元至16萬2000元。該區位處南科特定區核心，鄰近善化車站，並銜接善美大道、善福大道等主要道路，隨南科產業聚落發展，帶動就業人口及住宅、商業需求。

喜樹灣裡市地重劃區推出3標住宅用地，面積366.17至1589.63平方公尺，每平方公尺底價8萬3700元至8萬5400元。該區住宅用地建蔽率60%、容積率180%，另規畫2.84公頃觀光發展特定專用區及5.31公頃商業區；區內設置3座地下滯洪池及1座大型抽水站，並鄰近台86線、西部濱海公路及黃金海岸，未來將結合灣裡休閒特色公園及市場重建發展。

六甲頂醫療專用區推出2標住宅用地，面積537.95至1767.43平方公尺，標售底價每平方公尺14萬9500元至15萬1000元。區內規畫1.363公頃住宅區、1.259公頃醫療專用區，以及公園、廣場、綠地、道路等公共設施，市府盼透過醫療及生活機能整合，帶動永康甲頂地區發展。

永康鹽行國中暨附近地區推出6標，包括4標住宅區及2標商業區，其中部分土地採併標方式標售，總面積224.87至1919.68平方公尺，標售底價每平方公尺12萬9000元至17萬6000元。區內有鹽行國中、廣場、停車場及人行道等公共設施，西側永安路拓寬至40公尺，南側目前設有臨時客運轉運站，未來將設置正式客運轉運站。

新營客運轉運中心推出4標產業專用區，面積259.90至2626.60平方公尺，標售底價每平方公尺3萬8500元至5萬8800元。該區建蔽率60%、容積率200%，緊鄰國道1號新營交流道，區內規畫客運轉運中心、公園兼兒童遊樂場、綠地及廣場兼停車場等公共設施，可作為物流、零售、餐飲及運輸等產業進駐基地。

陳淑美表示，本次28標、32筆土地中，麻豆工業區5標、北安商業區3標、喜樹灣裡3標、六甲頂2標、永康鹽行6標、新營客運轉運中心4標，以及南科F、G區5標，均提供不同用途及規模土地，盼滿足市場需求並活化開發區土地。

投標期間自8月19日至10月5日，10月6日上午10時於台南市政府永華市政中心10樓小禮堂開標。有意投標者可至台南市地政局網站下載相關文件，投標文件須於公告截止前，以掛號寄達台南成功路郵局第239號信箱。

市府提醒，押標金須使用以「台南市政府地政局」為受款人的即期劃線支票或本票，不得以私人支票或現金繳納，本次標售也未委託民間房仲業者辦理。

南科特定區開發區塊F、G區段徵收。圖／台南市地政局提供

麻豆工業區市地重劃區。圖／台南市地政局提供

永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收。圖／台南市地政局提供

六甲頂醫療專用區市地重劃區。圖／台南市地政局提供

北安商業區市地重劃區。圖／台南市地政局提供