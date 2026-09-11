台船攜美國Havoc強強聯手 建構台美合作新能量

台船（2208）無人船研發船報佳音，攜美國Havoc強強聯手建構台美合作新能量，今天股價逆勢上揚，最高來到19.15元，漲幅達2.4%。

台船公司董事長陳政宏表示，台船長期致力於強化台灣自主造船及海事國防能量。透過與Havoc合作，希望結合台船的造船、生產及全生命週期支援能力與Havoc先進的自主技術，同時強化台灣本土供應鏈及國防產業基礎，為台灣自主無人載具的長期發展建立穩固基礎。

台船與美國自主系統公司Havoc於美東時間9月10日16：30，在美國羅德島州宣布建立合作夥伴關係，雙方將結合台船公司的造船及生產能量與Havoc的先進自主技術（Collaborative Autonomy），共同推動自主無人水面載具（Autonomous Surface Vessel, ASV）在台生產、維保及相關技術合作，強化台灣自主無人載具產業能量。

此次合作將結合雙方各自優勢，由Havoc提供先進自主技術，並結合台船公司既有的造船、生產及後續維保能力，推動相關無人載具平台於台灣生產及持續支援。

透過雙方合作，除有助於建立自主無人水面載具的在地生產能力外，亦期望逐步帶動國內供應鏈參與，建立可持續發展的產業基礎。

Havoc共同創辦人暨執行長Paul Lwin表示，美國國會已於2026財政年度國防授權法案中納入與台灣共同生產相關內容，並特別涵蓋無人系統。Havoc認為此次合作符合相關政策方向，透過美國自主技術、台灣製造的無人載具平台及台灣產業人力，共同建立可持續發展的合作模式。

台船表示，此次合作亦呼應美國《2026財政年度國防授權法案》（FY2026 National Defense Authorization Act）第1266條有關美台無人系統共同生產的政策方向，以及台灣推動國防自主與無人載具國內產製的政策目標。雙方期望透過此次合作建立具擴充性的合作模式，以台灣產業基礎結合美國自主技術，持續提升自主海事系統的生產及應用能量。