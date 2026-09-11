快訊

陳水扁向陳幸妤道歉！認「誤判趙建銘」親刪2300萬還款條款：爸爸錯看他了

立陶宛超市驚見「台灣芒果水餃」 一票網友崩潰：懂義大利人的感覺了

台灣寶可夢中心開賣16款新品！寶可夢「全系列收藏組」6700元 鐵粉搶買

聽新聞
0:00 / 0:00

台船攜美國Havoc強強聯手 建構台美合作新能量

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
台船攜美國Havoc強強聯手建構台美合作新能量。黃淑惠攝
台船攜美國Havoc強強聯手建構台美合作新能量。黃淑惠攝

台船（2208）無人船研發船報佳音，攜美國Havoc強強聯手建構台美合作新能量，今天股價逆勢上揚，最高來到19.15元，漲幅達2.4%。

台船公司董事長陳政宏表示，台船長期致力於強化台灣自主造船及海事國防能量。透過與Havoc合作，希望結合台船的造船、生產及全生命週期支援能力與Havoc先進的自主技術，同時強化台灣本土供應鏈及國防產業基礎，為台灣自主無人載具的長期發展建立穩固基礎。

台船與美國自主系統公司Havoc於美東時間9月10日16：30，在美國羅德島州宣布建立合作夥伴關係，雙方將結合台船公司的造船及生產能量與Havoc的先進自主技術（Collaborative Autonomy），共同推動自主無人水面載具（Autonomous Surface Vessel, ASV）在台生產、維保及相關技術合作，強化台灣自主無人載具產業能量。

此次合作將結合雙方各自優勢，由Havoc提供先進自主技術，並結合台船公司既有的造船、生產及後續維保能力，推動相關無人載具平台於台灣生產及持續支援。

透過雙方合作，除有助於建立自主無人水面載具的在地生產能力外，亦期望逐步帶動國內供應鏈參與，建立可持續發展的產業基礎。

Havoc共同創辦人暨執行長Paul Lwin表示，美國國會已於2026財政年度國防授權法案中納入與台灣共同生產相關內容，並特別涵蓋無人系統。Havoc認為此次合作符合相關政策方向，透過美國自主技術、台灣製造的無人載具平台及台灣產業人力，共同建立可持續發展的合作模式。

台船表示，此次合作亦呼應美國《2026財政年度國防授權法案》（FY2026 National Defense Authorization Act）第1266條有關美台無人系統共同生產的政策方向，以及台灣推動國防自主與無人載具國內產製的政策目標。雙方期望透過此次合作建立具擴充性的合作模式，以台灣產業基礎結合美國自主技術，持續提升自主海事系統的生產及應用能量。

台船 能量 台美

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

雷虎攜中科院導入自主渦噴動力 鐵三角渦輪版進軍美國陸軍軍工展AUSA

晶創台灣軟硬體建置 卓榮泰：重點打造半導體EDA產業鏈平台

台捷中小企業合作升級 商研院攜捷克協會簽 MOU

影／伊朗捕獲美軍高科技無人潛艇！五角大廈淡化：舊型號已故障

相關新聞

地上權豪宅始祖新交易 曾經一坪百萬如今腰斬剩50萬

台北地上權豪宅始祖「台北花園Taipei Garden」，2014年曾一坪成交到101萬元，但今年4月出現一筆新交易，拆算車位後，每坪單價僅約50萬元，創下實價該社區成交最低價。

台南7區一次釋出28標土地 南科、北安、麻豆等精華地段公開標售

台南市政府因應產業、商業及住宅用地需求，推出7案開發區土地聯合公開標售，共釋出28標、32筆土地，涵蓋工業、商業、住宅及產業專用區，標售底價依區位及用途不同，每平方公尺從2萬9600元至20萬6000元不等，8月19日起受理投標，10月6日上午10時開標。

台船攜美國Havoc強強聯手 建構台美合作新能量

台船（2208）無人船研發船報佳音，攜美國Havoc強強聯手建構台美合作新能量，今天股價逆勢上揚，最高來到19.15元，漲幅達2.4%。

房市何時止跌？李同榮揭「3+1」訊號 這時間迎轉折

針對未來房市發展，房市趨勢專家李同榮將股票市場常用的量價、供需與價格動能分析邏輯導入房地產，建立「RE-OBV、RE-BKD、RE-MACD」三項房市技術指標，再以GDP作為總體經濟基本面驗證，形成「3+1」房市判讀架構。他預測，今年下半年房市量微溫、價緩跌、2027上半年量回升、價止跌、2027下半年量增、價盤溫」三階段，真正值得觀察的時間點落在2027年下半年。

先進製程量產、CoWoS擴產 半導體化學品業8月出貨亮眼

先進製程已於第4季進入量產階段，先進封裝產能也持續擴張，供應鏈化學業者8月出貨表現亮眼。勝一（1773）指出，客戶新廠落成，帶動電子級溶劑出貨力道，目前半導體產品已成出貨主力；三福化（4755）則受惠先進封裝需求增溫，化學品出貨逐季放大，法人估旗下半導體產品今年有望突破四成。

解析偉訓15.7億元天價賠償尚未結束？美 Ascion：將執行全球追償計畫

偉訓（3032）子公司力韡出售電動床給美家具業者Ascion，因瑕疵跟延遲交付爆發15.7億元賠償官司，此事沒有因力韡8月董事會向台灣法院宣告破產結束，外界雖視為偉訓切割天價賠償案對策，但美商Ascion本周反擊發布聲明，偉訓仍有連帶賠償責任，會評估展開全球追償方案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。