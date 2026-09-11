解析偉訓15.7億元天價賠償尚未結束？美 Ascion：將執行全球追償計畫

偉訓（3032）子公司力韡出售電動床給美家具業者Ascion，因瑕疵跟延遲交付爆發15.7億元賠償官司，此事沒有因力韡8月董事會向台灣法院宣告破產結束，外界雖視為偉訓切割天價賠償案對策，但美商Ascion本周反擊發布聲明，偉訓仍有連帶賠償責任，會評估展開全球追償方案。

偉訓股本只有11.33億元，但因2021年，持股77.29%的子公司力韡接獲美國家具業者電動家用床訂單，但最後被主張產品瑕疵及延遲出貨，向美國仲裁協會旗下國際爭議解決中心（ICDR）求償，2026年ICDR做出最終仲裁，力韡需賠償Ascion高達4859萬美元，相當15.7億新台幣，已經超過公司資本額。

雙方的攻防也從此開始，目前爭議癥結點，在於2026年法院確認仲裁裁決書中文字，對於偉訓是否有連帶責任，雙方看法不同，白話文說，就是法院已經判決兒子有賠償責任，但父親是否要負擔連帶賠償責任，沒有評論，也成為爭執點。

偉訓因持股力韡，2025年財報提列11.4億元損失，並因力韡2026年8月宣布申請破產，並舉行重大訊息聲明未來不再對財報有重大影響，但這件事並未結束，Ascion並不放棄，本周發布聲明指，偉訓是連帶賠償人，雙方法律攻防也轉移到：偉訓是否需要對15.7億元賠償負連帶賠償責任。

提出6大疑點，Ascion律師：強調偉訓有連帶責任

Ascion本周發布官方聲明指出，偉訓雖發布重訊稱判決與母公司無涉，並公告代力韡聲請破產；但 Ascion 代理律師認為，判決已確認偉訓需負「契約連帶賠償責任」，且法院已保留後續對偉訓強制執行之獨立程序。

Ascion並表示，市場目前對「母公司是否免責」、「力韡破產是否代表風險已切割」、「法院保留後續強制執行程序之意義」仍有不同解讀，甚至整理「6大關鍵疑點」書面資料作證。

根據Ascion提供的美國密西根東區聯邦地方法院法官 David M. Lawson 於 2026年7月23日簽署的《Opinion and Order》文件顯示，偉訓並非是此次仲裁程序或本案訴訟的當事人，法院引用法院判例指出：仲裁庭不得決定非仲裁當事人的權利義務，故法官對是否可以對偉訓強制執行，表示不予置評。

法律解讀上，不予置評是指該法院審理此案時不對偉訓是否連帶賠償做出判定，不表示未來Ascion會不會另成立一案訴訟偉訓是否有責任。

但特別的是，力韡向法院主張「仲裁人越權認定偉訓的地位是關係企業」，但法院也駁回這個主張，確定了偉訓跟力韡是關係企業的身分，而Ascion也抓住該論點，因為力韡跟Ascion簽約時，雙方就賠償責任有涵蓋關係企業及子公司。

一份判決書兩種解讀，雙方各執一詞對7月裁判的偉訓說詞看法不同，成為雙方各執一詞的起因，偉訓認為法院已經確認當事人主體是力韡不是偉訓，當然偉訓不必負責。

偉訓指出，美國聯邦法院已於2026年7月23日作成裁定，明確確認該仲裁判斷僅係針對力韡公司作成，並駁回Ascion要求將偉訓公司納入仲裁判斷確認範圍之請求。

但 Ascion 代理律師指出，判決已確認偉訓需負「契約連帶賠償責任」，且法院已保留後續對偉訓強制執行之獨立程序。

Ascion代理律師解釋，市場訊息混淆「實體責任判定」與「強制執行程序」定義，法院已在7月判決中表明的是「實體責任判定」的確認程序，而非執行資產查封程序，美國法官才會說出：本判決能否直接對偉訓（CECO）強制執行，並非適當提交本法院決斷之爭點，本法院對此不予置評（expresses no opinion）。

Ascion代理律師指出，這代表法院並未排除偉訓的實體契約責任，而是將對偉訓的強制執行保留至後續的獨立程序審理。

Ascion也強調，將依法進行全球追償計畫，鑑於強制執行程序已獲法院明文保留，Ascion正評估在全球執行此美國判決，並將於適當時機依法採取追償行動，直至包含利息、律師費在內之賠償完全受償為止。

美國一份法官判決書，但卻引發偉訓跟Ascion兩種見解，未來偉訓是否已經成功切割力韡天價賠償，仍取決於Ascion是否發起新的強制執行程序訴訟，確認偉訓的連帶責任，換言之，該筆天價官司至今並未終結。