快訊

陳水扁向陳幸妤道歉！認「誤判趙建銘」親刪2300萬還款條款：爸爸錯看他了

立陶宛超市驚見「台灣芒果水餃」 一票網友崩潰：懂義大利人的感覺了

台灣寶可夢中心開賣16款新品！寶可夢「全系列收藏組」6700元 鐵粉搶買

聽新聞
0:00 / 0:00

解析偉訓15.7億元天價賠償尚未結束？美 Ascion：將執行全球追償計畫

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
偉訓日前宣布子公司力韡因資產不足以清償債務，將聲請破產，偉訓認列損失可部分迴轉。聯合報系資料照
偉訓日前宣布子公司力韡因資產不足以清償債務，將聲請破產，偉訓認列損失可部分迴轉。聯合報系資料照

偉訓（3032）子公司力韡出售電動床給美家具業者Ascion，因瑕疵跟延遲交付爆發15.7億元賠償官司，此事沒有因力韡8月董事會向台灣法院宣告破產結束，外界雖視為偉訓切割天價賠償案對策，但美商Ascion本周反擊發布聲明，偉訓仍有連帶賠償責任，會評估展開全球追償方案。

偉訓股本只有11.33億元，但因2021年，持股77.29%的子公司力韡接獲美國家具業者電動家用床訂單，但最後被主張產品瑕疵及延遲出貨，向美國仲裁協會旗下國際爭議解決中心（ICDR）求償，2026年ICDR做出最終仲裁，力韡需賠償Ascion高達4859萬美元，相當15.7億新台幣，已經超過公司資本額。

雙方的攻防也從此開始，目前爭議癥結點，在於2026年法院確認仲裁裁決書中文字，對於偉訓是否有連帶責任，雙方看法不同，白話文說，就是法院已經判決兒子有賠償責任，但父親是否要負擔連帶賠償責任，沒有評論，也成為爭執點。

偉訓因持股力韡，2025年財報提列11.4億元損失，並因力韡2026年8月宣布申請破產，並舉行重大訊息聲明未來不再對財報有重大影響，但這件事並未結束，Ascion並不放棄，本周發布聲明指，偉訓是連帶賠償人，雙方法律攻防也轉移到：偉訓是否需要對15.7億元賠償負連帶賠償責任。

提出6大疑點，Ascion律師：強調偉訓有連帶責任

Ascion本周發布官方聲明指出，偉訓雖發布重訊稱判決與母公司無涉，並公告代力韡聲請破產；但 Ascion 代理律師認為，判決已確認偉訓需負「契約連帶賠償責任」，且法院已保留後續對偉訓強制執行之獨立程序。

Ascion並表示，市場目前對「母公司是否免責」、「力韡破產是否代表風險已切割」、「法院保留後續強制執行程序之意義」仍有不同解讀，甚至整理「6大關鍵疑點」書面資料作證。

根據Ascion提供的美國密西根東區聯邦地方法院法官 David M. Lawson 於 2026年7月23日簽署的《Opinion and Order》文件顯示，偉訓並非是此次仲裁程序或本案訴訟的當事人，法院引用法院判例指出：仲裁庭不得決定非仲裁當事人的權利義務，故法官對是否可以對偉訓強制執行，表示不予置評。

法律解讀上，不予置評是指該法院審理此案時不對偉訓是否連帶賠償做出判定，不表示未來Ascion會不會另成立一案訴訟偉訓是否有責任。

但特別的是，力韡向法院主張「仲裁人越權認定偉訓的地位是關係企業」，但法院也駁回這個主張，確定了偉訓跟力韡是關係企業的身分，而Ascion也抓住該論點，因為力韡跟Ascion簽約時，雙方就賠償責任有涵蓋關係企業及子公司。

一份判決書兩種解讀，雙方各執一詞對7月裁判的偉訓說詞看法不同，成為雙方各執一詞的起因，偉訓認為法院已經確認當事人主體是力韡不是偉訓，當然偉訓不必負責。

偉訓指出，美國聯邦法院已於2026年7月23日作成裁定，明確確認該仲裁判斷僅係針對力韡公司作成，並駁回Ascion要求將偉訓公司納入仲裁判斷確認範圍之請求。

但 Ascion 代理律師指出，判決已確認偉訓需負「契約連帶賠償責任」，且法院已保留後續對偉訓強制執行之獨立程序。

Ascion代理律師解釋，市場訊息混淆「實體責任判定」與「強制執行程序」定義，法院已在7月判決中表明的是「實體責任判定」的確認程序，而非執行資產查封程序，美國法官才會說出：本判決能否直接對偉訓（CECO）強制執行，並非適當提交本法院決斷之爭點，本法院對此不予置評（expresses no opinion）。

Ascion代理律師指出，這代表法院並未排除偉訓的實體契約責任，而是將對偉訓的強制執行保留至後續的獨立程序審理。

Ascion也強調，將依法進行全球追償計畫，鑑於強制執行程序已獲法院明文保留，Ascion正評估在全球執行此美國判決，並將於適當時機依法採取追償行動，直至包含利息、律師費在內之賠償完全受償為止。

美國一份法官判決書，但卻引發偉訓跟Ascion兩種見解，未來偉訓是否已經成功切割力韡天價賠償，仍取決於Ascion是否發起新的強制執行程序訴訟，確認偉訓的連帶責任，換言之，該筆天價官司至今並未終結。

電動 破產

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

當初為節稅做這件事 他砸近3000萬蓋3棟房差點拿不回

最貴離婚創紀錄！電玩大亨婚姻破裂 妻子獲600億天價分手費

60歲富豪偷吃被抓！竟和老婆聯手 把小三告到判14年

美國稅局分享納稅人資料遭判違法 上訴法院維持禁令

相關新聞

地上權豪宅始祖新交易 曾經一坪百萬如今腰斬剩50萬

台北地上權豪宅始祖「台北花園Taipei Garden」，2014年曾一坪成交到101萬元，但今年4月出現一筆新交易，拆算車位後，每坪單價僅約50萬元，創下實價該社區成交最低價。

台南7區一次釋出28標土地 南科、北安、麻豆等精華地段公開標售

台南市政府因應產業、商業及住宅用地需求，推出7案開發區土地聯合公開標售，共釋出28標、32筆土地，涵蓋工業、商業、住宅及產業專用區，標售底價依區位及用途不同，每平方公尺從2萬9600元至20萬6000元不等，8月19日起受理投標，10月6日上午10時開標。

台船攜美國Havoc強強聯手 建構台美合作新能量

台船（2208）無人船研發船報佳音，攜美國Havoc強強聯手建構台美合作新能量，今天股價逆勢上揚，最高來到19.15元，漲幅達2.4%。

房市何時止跌？李同榮揭「3+1」訊號 這時間迎轉折

針對未來房市發展，房市趨勢專家李同榮將股票市場常用的量價、供需與價格動能分析邏輯導入房地產，建立「RE-OBV、RE-BKD、RE-MACD」三項房市技術指標，再以GDP作為總體經濟基本面驗證，形成「3+1」房市判讀架構。他預測，今年下半年房市量微溫、價緩跌、2027上半年量回升、價止跌、2027下半年量增、價盤溫」三階段，真正值得觀察的時間點落在2027年下半年。

先進製程量產、CoWoS擴產 半導體化學品業8月出貨亮眼

先進製程已於第4季進入量產階段，先進封裝產能也持續擴張，供應鏈化學業者8月出貨表現亮眼。勝一（1773）指出，客戶新廠落成，帶動電子級溶劑出貨力道，目前半導體產品已成出貨主力；三福化（4755）則受惠先進封裝需求增溫，化學品出貨逐季放大，法人估旗下半導體產品今年有望突破四成。

解析偉訓15.7億元天價賠償尚未結束？美 Ascion：將執行全球追償計畫

偉訓（3032）子公司力韡出售電動床給美家具業者Ascion，因瑕疵跟延遲交付爆發15.7億元賠償官司，此事沒有因力韡8月董事會向台灣法院宣告破產結束，外界雖視為偉訓切割天價賠償案對策，但美商Ascion本周反擊發布聲明，偉訓仍有連帶賠償責任，會評估展開全球追償方案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。