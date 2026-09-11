中華車拚2035年再生能源占比35%　重申2050淨零

中華車積極推動再生能源，在2025永續報告書指出，持續設立太陽能發電系統與購買綠電，提升綠能占比，降低對傳統電力的依賴，預計2030年再生能源占比目標25%、2035年占比達到35%，重申2050年達成淨零碳排目標。

中華車表示，依循SBTi科學減碳目標路徑，承諾至2035年將範疇一、範疇二的絕對溫室氣體排放量減少63%；及將範疇三中「銷售產品使用階段」的溫室氣體排放量減少63%。

在再生能源建置，中華車表示，2025年再生能源建置自用規模1879.66kW，其中楊梅廠2024年至2025年完成建置1343.16kW太陽能發電系統；截至2025年，楊梅廠太陽能發電系統共產生222萬3581kWh電量，一年減少1054噸CO2e，預計今年楊梅廠建置173.7KW太陽能發電。

中華車規劃到2030年完成太陽能發電設備第二階段設置，累計建置容量4030.56kW；到2035年完成太陽能發電設備第三階段設置，共計9616.785kW。

中華車指出，持續布局5大減碳價值轉型策略，包括執行整車平台化開發模式、深化智慧電動車關鍵技術、推動品牌多元電動車布局、低碳材料與循環再生應用，以及車輛能效提升與低碳設計。

在低碳產品與多元開發，中華車表示，持續擴展電動車款及電動商用車ET35，並強化MG品牌油電車型，規劃推出油電混合車（HEV）休旅車型，持續掌握電動商用車自主在地量產6大關鍵技術，包括ADAS先進駕駛輔助系統、國產化電池包、高效節能動力馬達、自主研發智能車輛域控制器eDCU 和智慧儀表、以及一體式電後軸。

在智慧生產布局，中華車指出，2017年起楊梅廠率先導入能源管理系統（EMS），2020年專案內新增水資源管理，2021年擴大至新竹廠建立能源與水資源管理架構，2024年持續導入數位能源管理技術，強化設備監測與節能減碳措施，推動工業4.0智慧工廠發展，楊梅廠2025年擴大EMS系統管控範圍並強化功能。