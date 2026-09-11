晟德人才培訓營第八屆落幕 八年培育逾140位生技跨域人才

由晟德（4123）大藥廠主辦、全台唯一聚焦生技與投資跨域的「晟德人才培訓營」，已於8月底圓滿落幕。該營隊邁入第八年，累計培訓逾140位學員。今年超過400名大專院校學生爭取，經兩輪篩選後選出20位學員。

前兩周專業課程內容涵蓋產、銷、研、發、財等面向，由總裁林榮錦領軍，各級主管親自授課，並邀集集團內外專家交流，包括永昕生醫（4726）、博晟生醫（6733）、順天醫藥（6535）、益安生醫（6499）、豐華生技、優沐科技、糖岭生物科技等晟德集團轉投資企業的高階經理人與青年學子跨世代對話，激盪出精彩的火花。

晟德集團榮譽總裁林榮錦表示，在翻轉多家台灣生技企業後觀察到，台灣生技專業人才充足，卻常缺乏商業思維，錯誤決策可能讓公司走向衰亡，因此多年來傾集團之力推動人才養成，每年暑假招募大學生與研究生，展開為期兩個月的菁英訓練。

晟德指出，培訓營總共6周，學員依興趣分發至晟德、永昕、建誼、順藥、豐華等公司，職務從研發、法規到投資與ESG等全方位覆蓋。

實習強調做中學，讓學員參與日常專案解決真實問題，並產出具有價值的成果；期末報告選出3位最佳學員，可獲海外參訪機會。晟德以投控角色整合跨國資源，號召海內外轉投資企業參與，並領先業界設計海外參訪；今年前往上海，參訪氫能、工業與製藥產業，協助學員跳脫小島思維。

林榮錦強調，兩個月的培訓不是終點，而是起點。晟德進一步開放延長實習機制，讓有意深耕的學員能持續參與專案、累積實戰，並爭取轉正；今年已有3位具潛力的學員選擇留下，把實習延伸為職涯的第一步。

晟德相信，人才永續就像種樹——向下扎根，才能向上成長。唯有提供多元選擇與合適環境，點燃學員對產業的熱情，產業才能源源不絕注入新活水。

晟德人才培訓營上海參訪團拜訪優沐科技。照片提供／晟德