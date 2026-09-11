快訊

亞運男籃／陳盈駿指聲明不符事實 籃協：賽程落幕再說明始末

蘋果10月有望再推9新品！觸控MacBook Ultra、iPad mimi、HomePad超期待

王偉忠讚選情順「蔣萬安要頭暈」沈伯洋：提醒現在市政需被關注

聽新聞
0:00 / 0:00

房市技術分析結果曝 專家：這時間出現黃金交叉

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市由空轉多三階段未來圖／李同榮提供
房市由空轉多三階段未來圖／李同榮提供

房市接下來怎麼走？趨勢專家李同榮將股票技術分析邏輯運用到房市，依模型推演，未來房市將依序走過三個階段：今年下半年量微溫、價緩跌；2027上半年量回升、價止跌。

真正值得觀察的時間點，是2027年下半年，可能出現黃金交叉

李同榮表示，房地產雖然交易速度慢、價格反應遲，但同樣存在「量、供需、價格」的循環規律，因此他建立三項RE房市技術指標。

其中，RE-OBV看價量能量、RE-BKD看供需循環、RE-MACD看價格動能，另外加上GDP作為總體經濟基本面的驗證，形成房市「3+1」判讀架構。

李同榮表示，依目前模型推演，未來房市將出現三階段變化：第一階段：2026下半年：量微溫、價緩跌。

信用管制與市場觀望仍在，房價還會修正，但成交量最差的階段可能逐步過去。市場仍偏空，但已接近修正後段。更重要的是，GDP基本面不弱，因此房價比較可能是緩跌與分化，而不是全面重挫。

第二階段，2027上半年：量回升、價止跌若RE-OBV價量指標在2027第1季率先翻正，代表市場買氣開始恢復；到了第2季，建照與使照出現黃金交叉，建商信心開始回升。

這一階段最可能出現的現象就是：量先回、價止跌、抗跌力增強。此時，2025至2026累積的GDP成長動能，也可能開始轉化為市場信心。

第三階段，2027下半年：量增、價盤溫到了2027第3季，開工與使照再形成黃金交叉，同時RE-MACD價格動能也翻多，就代表量能、供需、價格三項訊號都完成確認。

此時GDP若仍然維持穩定，就會形成真正的「3+1共振」。這時候，前兩年累積的經濟成長力量，就不只是房市抗跌的支撐，更可能成為下一波多頭循環的推力。

李同榮表示，這一輪房市修正和過去典型空頭最大的不同，就是房市技術面雖然偏空，但經濟基本面並不弱。這一波比較像是多頭循環後段的修正與重新築底，而不是長期房價結構崩解。

他強調，影響房地產多空漲跌因素很多，長期走勢仍以經濟基本面主導，技術指標循環主要用來判斷中期房市多空與轉折走勢，至於短期，則有可能因政策與消息面變數而短線破壞技術線型。

房市三大技術指標。圖／李同榮提供
房市三大技術指標。圖／李同榮提供

房市示意圖／記者游智文攝影
房市示意圖／記者游智文攝影

黃金交叉 房市 技術分析

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

鬼月房市冷？房仲翻25年官方數據：真正淡季是這個月

貸不起？台中代銷公會理事長謝智安示警：房市解約潮恐全面引爆

台灣央行9月升息機率增 營建股一片倒

金控股愈漲股東愈少？八年數據揭轉折：2023年見頂 39萬人離場

相關新聞

中華車拚2035年再生能源占比35%　重申2050淨零

中華車積極推動再生能源，在2025永續報告書指出，持續設立太陽能發電系統與購買綠電，提升綠能占比，降低對傳統電力的依賴，...

晟德人才培訓營第八屆落幕 八年培育逾140位生技跨域人才

由晟德（4123）大藥廠主辦、全台唯一聚焦生技與投資跨域的「晟德人才培訓營」，已於8月底圓滿落幕。該營隊邁入第八年，累計培訓逾140位學員。今年超過400名大專院校學生爭取，經兩輪篩選後選出20位學員。

房市技術分析結果曝 專家：這時間出現黃金交叉

房市接下來怎麼走？趨勢專家李同榮將股票技術分析邏輯運用到房市，依模型推演，未來房市將依序走過三個階段：今年下半年量微溫、價緩跌；2027上半年量回升、價止跌。

貸不起？台中代銷公會理事長謝智安示警：房市解約潮恐全面引爆

萬群地產總經理謝智安昨晚接任第九屆台中市不動產代銷經紀商業同業公會理事長，他示警說，面對央行限貸令未鬆綁、房市買氣冷，恐引爆解約潮，呼籲公部門應建立交屋與違約等數據化監測機制，審慎評估政策對產業及民眾帶來的連鎖衝擊。

航空四雄8月營收高飛 客貨運需求維持高檔

全球航空客、貨運需求續強。航空四雄昨（10）日公布8月營收，華航（2610）、長榮航及星宇航空8月營收均創歷史單月次高，台灣虎航則創歷史第三高。高科技貨源持續挹注貨運，加上客運需求維持高檔，航空四雄營運同步走強。

李家旺 材料智多星 客製化勝出

汎瑋材料是機能性複合材料大廠，也是上市櫃公司中少數以「一站式材料解決方案」為核心競爭力的業者。回顧汎瑋的技術發展歷程，憑藉優異的客製化能力，堪稱材料領域的智多星。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。