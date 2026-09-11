房市技術分析結果曝 專家：這時間出現黃金交叉

房市接下來怎麼走？趨勢專家李同榮將股票技術分析邏輯運用到房市，依模型推演，未來房市將依序走過三個階段：今年下半年量微溫、價緩跌；2027上半年量回升、價止跌。

真正值得觀察的時間點，是2027年下半年，可能出現黃金交叉。

李同榮表示，房地產雖然交易速度慢、價格反應遲，但同樣存在「量、供需、價格」的循環規律，因此他建立三項RE房市技術指標。

其中，RE-OBV看價量能量、RE-BKD看供需循環、RE-MACD看價格動能，另外加上GDP作為總體經濟基本面的驗證，形成房市「3+1」判讀架構。

李同榮表示，依目前模型推演，未來房市將出現三階段變化：第一階段：2026下半年：量微溫、價緩跌。

信用管制與市場觀望仍在，房價還會修正，但成交量最差的階段可能逐步過去。市場仍偏空，但已接近修正後段。更重要的是，GDP基本面不弱，因此房價比較可能是緩跌與分化，而不是全面重挫。

第二階段，2027上半年：量回升、價止跌若RE-OBV價量指標在2027第1季率先翻正，代表市場買氣開始恢復；到了第2季，建照與使照出現黃金交叉，建商信心開始回升。

這一階段最可能出現的現象就是：量先回、價止跌、抗跌力增強。此時，2025至2026累積的GDP成長動能，也可能開始轉化為市場信心。

第三階段，2027下半年：量增、價盤溫到了2027第3季，開工與使照再形成黃金交叉，同時RE-MACD價格動能也翻多，就代表量能、供需、價格三項訊號都完成確認。

此時GDP若仍然維持穩定，就會形成真正的「3+1共振」。這時候，前兩年累積的經濟成長力量，就不只是房市抗跌的支撐，更可能成為下一波多頭循環的推力。

李同榮表示，這一輪房市修正和過去典型空頭最大的不同，就是房市技術面雖然偏空，但經濟基本面並不弱。這一波比較像是多頭循環後段的修正與重新築底，而不是長期房價結構崩解。

他強調，影響房地產多空漲跌因素很多，長期走勢仍以經濟基本面主導，技術指標循環主要用來判斷中期房市多空與轉折走勢，至於短期，則有可能因政策與消息面變數而短線破壞技術線型。

房市三大技術指標。圖／李同榮提供