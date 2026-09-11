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貸不起？台中代銷公會理事長謝智安示警：房市解約潮恐全面引爆

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市不動產代銷經紀商業同業公會新任理事長謝智安（右）與卸任理事長林聖力（左）合影。記者趙容萱／攝影
台中市不動產代銷經紀商業同業公會新任理事長謝智安（右）與卸任理事長林聖力（左）合影。記者趙容萱／攝影

萬群地產總經理謝智安昨晚接任第九屆台中市不動產代銷經紀商業同業公會理事長，他示警說，面對央行限貸令未鬆綁、房市買氣冷，恐引爆解約潮，呼籲公部門應建立交屋與違約等數據化監測機制，審慎評估政策對產業及民眾帶來的連鎖衝擊。

昨晚的交接典禮，由市長盧秀燕監交，八屆理事長、三優利廣告總經理林聖力將印信交接給謝智安。盧秀燕表示，全國代銷業者共有1800多家，其中台中就有266家，數量居全國第二，不動產代銷業是建商與購屋民眾間的重要橋梁，也是實現「安居樂業」的重要一環；市府將持續與公會攜手合作，健全市場環境、保障交易安全，促進產業蓬勃發展。

謝智安說明，代銷業者關鍵任務是做好業主與消費者的「搭橋人」，過去一至兩年熱銷的建案正陸續進入交屋高峰，但央行緊縮第二戶貸款成數等措施，已讓市場湧現「貸款不足、解約爭議」的消費爭議。

在房地產界耕耘逾30年的謝智安分析，上一波投資與置產熱潮所簽署的合約，多數是在央行919祭出嚴格限貸令之前成立，如今建案陸續完工交屋，許多購屋族因第二戶貸款無法取得預期成數，或是遭遇銀行撥款的技術性延遲，導致「買得起卻貸不起」，進而萌生解約念頭。

他指出，若消費者因貸不足額要求解約，依法最高可沒收房價總額15%違約金；但實務上，消費者多申請調解，但調解結果往往因雙方互有堅持，加深雙方對立。

「政策如果缺乏配套，解約潮恐將全面引爆。」謝智安呼籲，公部門在制定或執行打房政策時，應多運用客觀的數據化指標，適度維持寬鬆友善的態度，給予剛性自住買盤實質支撐。

謝智安分析，房市隨著市場逐步消化政策利空，「最壞的時間已經過去，房市已在築底反彈，雨過終究會天晴。」

台中市不動產代銷經紀商業同業公會新任理事長謝智安。記者趙容萱／攝影
台中市不動產代銷經紀商業同業公會新任理事長謝智安。記者趙容萱／攝影

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