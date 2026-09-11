機械業復甦 全年出口拚新高…業者樂觀明年再迎新一波成長大潮

AI需求催動，機械業迎強勁復甦。台灣機械公會昨（10）日表示，台灣機械8月出口值達34.46億美元、年增19%，受惠半導體與AI伺服器供應鏈需求強勁，預估今年全年出口值與總產值有望同步改寫歷史新高紀錄，將重返榮耀。

業內指出，今年機械出口、總產值將同步報喜，這也將是台灣機械產業「睽違四年來重返歷史巔峰」，明年可望再迎新一波成長大潮。

台灣機械業拚重返榮耀

台灣機械公會理事長莊大立指出，台灣機械8月出口持續強勁，出口值已連續19個月呈現正成長。累計前八月出口金額245.44億美元、年增19.1%；以新台幣計價約7,791.26億元、年增20.9%。

依據經濟部統計處資料，分析台灣機械外銷訂單情形，至今年7月止已連續25個月呈現正成長，在旺盛的外銷訂單帶動下，預期台灣機械出口下半年將持續呈現正成長，全年出口值與總產值有望再創歷史新高紀錄。

至於前高為2022年，當年機械出口總值為348.13億美元（約新台幣1.1兆元），全年產值約新台幣1.45兆元，出口與產值同步締造歷史新高。

莊大立指出，目前全球仍受惠AI、半導體需求持續暢旺，台灣電子設備出口表現最為亮眼，8月單月出口金額高達6.45億美元、年增42.1%，累計今年前八月出口值達48.49億美元，較去年同期成長44.2%。

8月工具機出口小幅減少4.6%，出口金額僅1.69億美元，主要仍受匯率影響，出口訂單競爭激烈。

觀察2021年起至2026年9月初的匯率變化，新台幣匯率貶值11.7%，日圓貶值幅度卻高達51.2%，兩者相差近40%；另外，韓國貶值幅度累計也達24.8%，匯率差仍持續影響台灣機械出口的競爭力，尤其是同質性較高的工具機產品，影響更大。

莊大立表示，目前中東戰事持續進行，能源與原物料價格都受到影響，所幸台灣在半導體與AI伺服器的強勁需求帶動下，台灣的電子設備與檢量測設備成長迅速，也連帶推升台灣機械產業的成長。

但地緣政治衝突與部分國家管制政策（如高科技管制與稀土管制等），將持續對全球供應鏈造成影響，台灣機械以出口為導向，若關鍵零部件的交期拉長或取得不易，勢必將影響台灣機械的接單與出口，對產業的影響仍需持續關注。

機械公會統計，今年前八月機械出口國前三大依序為美國63.68億美元、占比25.9%；中國大陸51.66億美元、占比21.0%；新加坡18.51億美元、占比7.5%。