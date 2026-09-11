聽新聞
0:00 / 0:00

機械業復甦 全年出口拚新高…業者樂觀明年再迎新一波成長大潮

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
AI需求催動，機械業迎強勁復甦。聯合報系資料照
AI需求催動，機械業迎強勁復甦。聯合報系資料照

AI需求催動，機械業迎強勁復甦。台灣機械公會昨（10）日表示，台灣機械8月出口值達34.46億美元、年增19%，受惠半導體與AI伺服器供應鏈需求強勁，預估今年全年出口值與總產值有望同步改寫歷史新高紀錄，將重返榮耀。

業內指出，今年機械出口、總產值將同步報喜，這也將是台灣機械產業「睽違四年來重返歷史巔峰」，明年可望再迎新一波成長大潮。

台灣機械業拚重返榮耀
台灣機械業拚重返榮耀

台灣機械公會理事長莊大立指出，台灣機械8月出口持續強勁，出口值已連續19個月呈現正成長。累計前八月出口金額245.44億美元、年增19.1%；以新台幣計價約7,791.26億元、年增20.9%。

依據經濟部統計處資料，分析台灣機械外銷訂單情形，至今年7月止已連續25個月呈現正成長，在旺盛的外銷訂單帶動下，預期台灣機械出口下半年將持續呈現正成長，全年出口值與總產值有望再創歷史新高紀錄。

至於前高為2022年，當年機械出口總值為348.13億美元（約新台幣1.1兆元），全年產值約新台幣1.45兆元，出口與產值同步締造歷史新高。

莊大立指出，目前全球仍受惠AI、半導體需求持續暢旺，台灣電子設備出口表現最為亮眼，8月單月出口金額高達6.45億美元、年增42.1%，累計今年前八月出口值達48.49億美元，較去年同期成長44.2%。

8月工具機出口小幅減少4.6%，出口金額僅1.69億美元，主要仍受匯率影響，出口訂單競爭激烈。

觀察2021年起至2026年9月初的匯率變化，新台幣匯率貶值11.7%，日圓貶值幅度卻高達51.2%，兩者相差近40%；另外，韓國貶值幅度累計也達24.8%，匯率差仍持續影響台灣機械出口的競爭力，尤其是同質性較高的工具機產品，影響更大。

莊大立表示，目前中東戰事持續進行，能源與原物料價格都受到影響，所幸台灣在半導體與AI伺服器的強勁需求帶動下，台灣的電子設備與檢量測設備成長迅速，也連帶推升台灣機械產業的成長。

但地緣政治衝突與部分國家管制政策（如高科技管制與稀土管制等），將持續對全球供應鏈造成影響，台灣機械以出口為導向，若關鍵零部件的交期拉長或取得不易，勢必將影響台灣機械的接單與出口，對產業的影響仍需持續關注。

機械公會統計，今年前八月機械出口國前三大依序為美國63.68億美元、占比25.9%；中國大陸51.66億美元、占比21.0%；新加坡18.51億美元、占比7.5%。

伺服器 出口值 出口金額

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI熱催動 今年出口可望一路旺到年底

8月出口824億美元創新高！年增41%寫下連34紅 追平最長紀錄

半導體鏈分工鐵三角 對美出超、對韓入超同步擴張

電子零組件8月出口首破300億美元 年增58%創單月新高

相關新聞

機械業復甦 全年出口拚新高…業者樂觀明年再迎新一波成長大潮

AI需求催動，機械業迎強勁復甦。台灣機械公會昨（10）日表示，台灣機械8月出口值達34.46億美元、年增19%，受惠半導體與AI伺服器供應鏈需求強勁，預估今年全年出口值與總產值有望同步改寫歷史新高紀錄，將重返榮耀。

航空四雄8月營收高飛 客貨運需求維持高檔

全球航空客、貨運需求續強。航空四雄昨（10）日公布8月營收，華航（2610）、長榮航及星宇航空8月營收均創歷史單月次高，台灣虎航則創歷史第三高。高科技貨源持續挹注貨運，加上客運需求維持高檔，航空四雄營運同步走強。

李家旺 材料智多星 客製化勝出

汎瑋材料是機能性複合材料大廠，也是上市櫃公司中少數以「一站式材料解決方案」為核心競爭力的業者。回顧汎瑋的技術發展歷程，憑藉優異的客製化能力，堪稱材料領域的智多星。

會計師看時事／能源韌性升級 搶占算力先機

過去談半導體出海，外界首先看到的往往是大型科技企業的海外投資。然而，隨著晶圓製造、伺服器及電子製造據點逐步全球化，下一階段面對海外布局挑戰的，將是站在大型企業身後的設備、材料、零組件及服務供應商。電電公會近期推動海外科學園區，正是希望透過產業聚落模式，降低台商進入海外市場的門檻，並持續評估歐美等地的供應鏈聚落布局。

管理前哨站／食安不鬆懈 納管價值鏈

月前因為食用油品出狀況，引起很多討論與批評，產品安全問題再度浮上檯面。食品的「食」是由「人」和「良」組合而成，意指食品的產銷管理是一種良心事業，食品的產銷「人」，必須本著「良心」做事，足見中文字的博大精深。廠商生產的產品是要提供給人們「食用」，千萬馬虎不得，絕對不可鬆懈。

職感心教練／跨越啟動門檻 找回行動力

如果有一件對你來說非常重要，但想要去做卻又遲遲無法啟動，那麼你可能是被「最大靜摩擦力」給限制住了。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。