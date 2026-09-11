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航空四雄8月營收高飛 客貨運需求維持高檔

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
華航、長榮航及星宇航空8月營收均創歷史單月次高，台灣虎航則創歷史第三高。聯合報系資料照
華航、長榮航及星宇航空8月營收均創歷史單月次高，台灣虎航則創歷史第三高。聯合報系資料照

全球航空客、貨運需求續強。航空四雄昨（10）日公布8月營收華航（2610）、長榮航及星宇航空8月營收均創歷史單月次高，台灣虎航則創歷史第三高。高科技貨源持續挹注貨運，加上客運需求維持高檔，航空四雄營運同步走強。

航空運輸鏈指出，9月進入傳統貨運旺季，半導體、AI伺服器及網通設備出貨動能，成後續營運主要支撐。

華航8月合併營收219.48億元，年增27.2%，創歷年單月次高；其中客運收入124.45億元，年增19.2%，創歷年同期新高，貨運收入75.20億元，年增36%。

華航表示，貨運雖受歐洲暑期及日本盂蘭盆節等因素影響，需求短暫放緩，但AI伺服器、半導體設備等高科技產品出貨仍強，包機詢問度維持高檔。9月進入傳統旺季後，AI供應鏈持續出貨，預期艙位需求升溫，公司將運用客、貨機運能，爭取高價包艙及臨時加包機貨源。

長榮航8月合併營收228.91億元，年增24.9%，創歷史單月次高；客運營收142.08億元，年增21%，創歷史新高，貨運營收58.45億元，年增28.7%。前八月客運營收1,093.69億元、合併營收1,736.3億元，均創歷年同期新高。

長榮航指出，8月長程及區域航線需求維持高檔；貨運方面，輸美需求穩定，半導體、伺服器零組件等延續出貨動能，電子新品備貨也推升貨量，輸歐市場則隨夏季假期結束逐步復甦。

星宇航空8月營收55.79億元，年增48%，創歷史單月次高；前八月營收398.6億元，年增34%。隨新航線開闢及機隊擴充，營運規模持續放大，長程航網及轉機市場也持續擴張。

台灣虎航8月自結營收17.88億元，年增22%，創歷史第三高；平均載客率近94%，創歷史新高。前八月累計營收138.83億元，年增23%，平均載客率約91%，班次較去年同期增加10.8%，呈現運能、載客率及營收同步成長。

營收 華航 長榮航

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華航、長榮航8月營收寫歷史次高 暑期旺季助攻

華航營收／8月219億元、年增27.22% 創歷年次高

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