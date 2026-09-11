航空四雄8月營收高飛 客貨運需求維持高檔

月前因為食用油品出狀況，引起很多討論與批評，產品安全問題再度浮上檯面。食品的「食」是由「人」和「良」組合而成，意指食品的產銷管理是一種良心事業，食品的產銷「人」，必須本著「良心」做事，足見中文字的博大精深。廠商生產的產品是要提供給人們「食用」，千萬馬虎不得，絕對不可鬆懈。

2026-09-11 01:50