快訊

成淵高中師生腹瀉！衛生局抽查北市6高中熱食部均有缺失 最重恐罰2億

聽新聞
0:00 / 0:00

夏登法式鐵板燒首年營收近4,600萬 24席精緻單店獲利後啟動下階段布局

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
夏登2026秋季新菜，11道餐序由夏季清爽酸香，轉向更具「燻香醇韻」的秋季風味。圖／業者提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
夏登2026秋季新菜，11道餐序由夏季清爽酸香，轉向更具「燻香醇韻」的秋季風味。圖／業者提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

在消費選擇更加分散之際，2025年9月開幕的台中「夏登法式鐵板燒」迎來一周年。全店僅24席，首年平均客單約1,900元以上，全年營收初估近4,600萬元，並於首個營運年度實現獲利。

隨著首店營運模式逐步獲得市場驗證，目前已有外部合作洽談，夏登也開始評估前進高雄，展開不同場域與合作模式，為下一階段布局做好準備。

國內餐飲市場仍維持成長，但暑假消費分流更加明顯。經濟部統計，今年前七月餐館業營收年增3.05%，7月單月增幅則收斂至0.8%；同期飲料店年增9.7%、百貨公司年增9.6%。

觀光署統計，7月國人出國近200萬人次、年增15.23%，從旅遊、百貨、娛樂到飲品，都在競逐消費者有限的休閒預算，加上餐飲新品牌、新據點持續加入，市場競爭戰火進一步升高。

夏登執行長林國威表示：「今年暑假可以明顯感受到消費選擇變多，現在餐廳面對的競爭，不只是另一家餐廳，而是消費者這個月決定把錢花在哪裡。」

從暑假兩個月的來客結構也可觀察到，5至6人聚餐與外地旅客占比增加，顧客到店時間的波動也較過去明顯，顯示消費者仍願意支出，但用餐目的與客群來源隨著時間正在微幅改變。

對精緻餐飲而言，如何持續創造值得消費者專程前來的理由，也成為進入第二個營運年度後的重要課題。

因此，夏登今年除維持季節換菜節奏，也陸續透過限定內容增加不同進店理由，7月推出法國國慶餐酒會，9月再引進新加坡主廚客座合作。

迎接第4季餐飲旺季，9月16日起將推出2026秋季新菜，11道餐序由夏季清爽酸香，轉向煙燻、油封、栗子、松露等更具「燻香醇韻」的秋季風味，包含栗子松露百里香雞湯、嫩煎旗魚、香煎油封鴨腿等新菜。

林國威表示，進入第二個營運年度後，夏登將持續透過季節菜單、限定餐敘，與不同合作內容，增加消費者在不同時間點進店的理由，在固定24席規模下延續首年獲利基礎，搶攻第4季生日、紀念日、家庭聚餐，以及企業年終包場商機。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

秋季新菜包含香煎油封鴨腿、栗子松露百里香雞湯、嫩煎旗魚等新菜。圖／業者提供
秋季新菜包含香煎油封鴨腿、栗子松露百里香雞湯、嫩煎旗魚等新菜。圖／業者提供

「夏登法式鐵板燒」首年營收近4,600萬 元，24席精緻單店獲利後啟動下階段布局。圖／業者提供
「夏登法式鐵板燒」首年營收近4,600萬 元，24席精緻單店獲利後啟動下階段布局。圖／業者提供

鐵板燒 營收 布局

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

全家餐飲營收／8月2.79億元創單月新高 第4季搶節慶聚餐商機

瓦城營收／8月6.12億元、年增2.44%創同期新高 海內外第3季添動能

御嵿營收／前八月8億元、年增7.07%再創同期新高 喜迎第4季旺季

晶華營收／8月5.95億元、創同期新高 半導體展、連假助攻住房餐飲

相關新聞

夏登法式鐵板燒首年營收近4,600萬 24席精緻單店獲利後啟動下階段布局

在消費選擇更加分散之際，2025年9月開幕的台中「夏登法式鐵板燒」迎來一周年。全店僅24席，首年平均客單約1,900元以上，全年營收初估近4,600萬元，並於首個營運年度實現獲利。

房市逆風接棒！謝智安掌台中代銷公會 願做買賣雙方「搭橋人」

台中市不動產代銷經紀商業同業公會10日晚間舉辦理事長交接典禮，第八屆理事長、三優利廣告總經理林聖力功成身退，由萬群地產總經理謝智安接任第九屆理事長。

兆基屋管案 宏碁：公司未涉入檢調偵查案件

包租代管龍頭兆基屋管案持續延燒，檢方向上追查，發現兆基前董座李文詳擔任總經理期間，涉與會計師周益寬共謀，暗助李建成以不實交易掏空兆基7億餘元，總計逾14億元被挪為私用，北檢昨天搜索約談李文詳到案，對此，宏碁（2353）10日公告，本公司並未涉入媒體報導檢調偵查中之案件。

大世科攜手陽明海運！整合衛星5G與AI打造智慧船舶新典範

大世科（8099）攜手陽明海運（2609）及伸波通訊等產業夥伴，於10日舉行「衛星 5G 網路及 AI 數位應用平台」建置與啟用成果發表會。該專案成功克服公海通訊受限的長期挑戰，深度整合高低軌衛星、靠岸通訊公網及船內 5G 與 Wi-Fi 專網，建立「分層式多重鏈路」的全時通訊架構，並導入無人機 AI 巡檢、數位雙生（Digital Twin）與生成式 AI 船務助手三大落地應用，成功將每一艘遠航貨輪轉化為移動的邊際數據中心，驅動遠洋船舶管理從傳統仰賴人工經驗邁向精準數據決策的新紀元。

三福化董事會通過15億元越南廠資本支出案 強化氣體事業布局

三福化（4755）10日公告，董事會通過越南廠資本支出案，擬投入不超過1,500萬美元，於客戶廠區擴建兩個製氮成套裝置。三福化先前表示，因氣體市場規模快速成長，有必要增加設備投資，以供應北越電子大廠等客戶需求。

綠茵生技自研原料國際參展大放異彩 海外市場添成長動能

國際生技保健食品原料研發生產大廠綠茵（6846）生技參加Vitafoods Asia為亞太地區重要的營養健康產業專業展會，自研原料在展會期間快速拓展國際市場，預期將為公司再添重要成長動能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。