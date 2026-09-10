夏登法式鐵板燒首年營收近4,600萬 24席精緻單店獲利後啟動下階段布局

在消費選擇更加分散之際，2025年9月開幕的台中「夏登法式鐵板燒」迎來一周年。全店僅24席，首年平均客單約1,900元以上，全年營收初估近4,600萬元，並於首個營運年度實現獲利。

隨著首店營運模式逐步獲得市場驗證，目前已有外部合作洽談，夏登也開始評估前進高雄，展開不同場域與合作模式，為下一階段布局做好準備。

國內餐飲市場仍維持成長，但暑假消費分流更加明顯。經濟部統計，今年前七月餐館業營收年增3.05%，7月單月增幅則收斂至0.8%；同期飲料店年增9.7%、百貨公司年增9.6%。

觀光署統計，7月國人出國近200萬人次、年增15.23%，從旅遊、百貨、娛樂到飲品，都在競逐消費者有限的休閒預算，加上餐飲新品牌、新據點持續加入，市場競爭戰火進一步升高。

夏登執行長林國威表示：「今年暑假可以明顯感受到消費選擇變多，現在餐廳面對的競爭，不只是另一家餐廳，而是消費者這個月決定把錢花在哪裡。」

從暑假兩個月的來客結構也可觀察到，5至6人聚餐與外地旅客占比增加，顧客到店時間的波動也較過去明顯，顯示消費者仍願意支出，但用餐目的與客群來源隨著時間正在微幅改變。

對精緻餐飲而言，如何持續創造值得消費者專程前來的理由，也成為進入第二個營運年度後的重要課題。

因此，夏登今年除維持季節換菜節奏，也陸續透過限定內容增加不同進店理由，7月推出法國國慶餐酒會，9月再引進新加坡主廚客座合作。

迎接第4季餐飲旺季，9月16日起將推出2026秋季新菜，11道餐序由夏季清爽酸香，轉向煙燻、油封、栗子、松露等更具「燻香醇韻」的秋季風味，包含栗子松露百里香雞湯、嫩煎旗魚、香煎油封鴨腿等新菜。

林國威表示，進入第二個營運年度後，夏登將持續透過季節菜單、限定餐敘，與不同合作內容，增加消費者在不同時間點進店的理由，在固定24席規模下延續首年獲利基礎，搶攻第4季生日、紀念日、家庭聚餐，以及企業年終包場商機。

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秋季新菜包含香煎油封鴨腿、栗子松露百里香雞湯、嫩煎旗魚等新菜。圖／業者提供