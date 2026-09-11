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職感心教練／跨越啟動門檻 找回行動力

經濟日報／ 張子謙（科技公司專案管理部門資深處長、職涯成長與跨文化領域教練）

如果有一件對你來說非常重要，但想要去做卻又遲遲無法啟動，那麼你可能是被「最大靜摩擦力」給限制住了。

有沒有過這樣的經驗？車子在路上熄火拋錨，下車試圖把它推到路邊，這時你得用雙手頂住車尾、雙腳死死抓地，咬緊牙關、漲紅臉的使出全身力氣，車輪卻像被焊死在地上一動也不動？

當你持續施力，直到某個瞬間，車輪轉了那麼一丁點，後面的路突然阻力瞬間大減，你甚至能輕快地推著它滑行。這不是因為車子變輕了，而是你終於克服了「最大靜摩擦力」，這是讓靜止的物體動起來的最高門檻，一旦物體開始移動，阻力就會下降為較小的動摩擦力。

這套物理觀念（最大靜摩擦力大於動摩擦力），也就是阻力門檻大於動力輸出，恰巧解釋了為什麼我們面對「健康、學習很重要」的大道理時，心理上總會產生巨大的退縮與懶惰。

我們的大腦在「啟動瞬間前」，感受到的阻力是最高的。這股阻力包含了對未知的恐懼、舒適圈的眷戀，以及對「改變」這件事所埋下的「心理成本」。

在心理學與行為經濟學中，「心理成本」是指一個人在達成某個目標或做出某種改變時，所必須付出的情緒、意志力、認知資源及精神壓力的總和。

在現實生活與職場中，這正好對應了「舒適圈慣性」與「心理成本」之間的角力。解釋了為何我們明知健康重要，卻仍耽溺於滑手機或熬夜，因為維持現狀幾乎不需要克服阻力，而試圖做出改變，大腦便會產生強烈的抗拒。

這股「最大靜摩擦力」交織著我們放過自己的意圖、放棄享受的掙扎，以及對未來的無知。所以「想」總是輕而易舉，一旦要付出行動便退縮。而要跨出舒適圈的第一步，可以利用「降低阻力」、「增加助力」和「減少摩擦力」來克服最大靜摩擦力：

降低阻力：利用「五秒法則」產生瞬間動能。當你想到「該去做那件重要的事」時，大腦會開始計算心理成本。在它算出「好累、好難、明天再說」的結論之前，把心思行動上，並倒數5-4-3-2-1後直接跨出第一步。這能跳過大腦的「防衛機制」，在最大靜摩擦力產生作用前，先產生行動動能。

增加助力：引入外部推力，克服靜止慣性。一個人推車很孤單，但若有教練同行，將加快越過臨界點的速度。教練的角色不是幫你推，而是在你最費力的啟動瞬間，陪著你建立槓桿的支點與情緒的支撐，減少你因反覆失敗而產生的「啟動損耗」，持續增加超越最大靜摩擦力的推力。

減少摩擦力：減少「接觸面積」，降低啟動門檻。將目標「微型化」，並放下完美主義，先求「動」不求「好」，可以有效降低啟動時的最大靜摩擦力。在職場上，若面臨一份耗時的專案報告，與其要求自己一次到位，不如將目標設定為「只需寫下三個標題」。當啟動動作極小時，最大靜摩擦力也會隨之減少。

人生中總會需要跨過許多高高低低的門檻，也常面臨大腦需要戰勝那段「最大靜摩擦力」前的猶豫不決。透過立即起步、借力使力與縮小目標，突破那道阻力最強的障礙。一旦跨出那最初的一小步，剩下的路，慣性自然會帶領你輕快前行。

門檻

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