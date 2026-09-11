管理前哨站／食安不鬆懈 納管價值鏈

月前因為食用油品出狀況，引起很多討論與批評，產品安全問題再度浮上檯面。食品的「食」是由「人」和「良」組合而成，意指食品的產銷管理是一種良心事業，食品的產銷「人」，必須本著「良心」做事，足見中文字的博大精深。廠商生產的產品是要提供給人們「食用」，千萬馬虎不得，絕對不可鬆懈。

史記〈酈食其傳〉云：「民以食為天」；閩南語諺語說:「吃飯皇帝大」，足見「食」對人們是何等重要的事。現代人講究的不只是要能夠吃得到、吃得飽，還要吃得健康。食品是要讓人們吃進肚子裡的產品，除了重視色、香、味樣樣俱全之外，必須把健康與安全擺在第一順位，只有符合健康與安全的食品，才能迎合消費者的期望。

將食品安全範疇擴而大之，所有產品的產銷與消費，都必須本著同理心，務實行事。生產者也是消費者，必須抱持所生產的產品，就是自己和家人要使用的良知，用「心」生產或製造，這樣就不會生產有安全疑慮的產品了。

當今消費意識抬頭，消費主義高漲，廠商生產的產品，都必須遵照政府法規與產業規範，嚴選原材料，嚴格產製，嚴管品質，保障安全，並清楚標示、誠實告知產品相關資訊，讓消費者可以從容選購，安心享用。

產品是廠商所生產，產品安全，廠商責無旁貸。高規格看待產品安全，方法很多，必須掌握下列兩種最根本的方法。

一、價值鏈全程皆納管：價值鏈是指廠商創造價值的各種活動，可區分為小價值鏈與大價值鏈。小價值鏈或稱狹隘價值鏈，是指單一廠商從進料到產品出廠行銷，創造價值的各種活動；大價值鏈或稱產業價值鏈，是指結合上下游廠商活動所創造的價值。產品安全必須兼顧大小價值鏈，每一項活動都必須全程納入管理，而且要全數管理到位，如此才能掌握全程，確保產品安全。

每一產品的製程或流程都是在創造價值，而每家廠商都創造部分價值。產品品質應從源頭嚴格管理，每一步驟都是關鍵，包括配方、成分、原料、材料、結構、製程、包裝、儲存、配送、上架、銷售、服務等，全程納管，沒有例外，確保品質與安全，讓瑕疵品或不良品無所遁形，這是最簡單、最根本而有效的方法。

二、從PDCA到零缺點：PDCA循環是指計畫、執行、查核、改善的管理過程。PDCA是一個動態性循環，周而復始，不停向前轉動，每完成一個循環，都要提高標準或水準，逐步向零缺點目標邁進。猶如人們爬樓梯，一階一階往上，不斷向上進步，使產品達到完美無缺，穩定、安全的境界。

廠商產製各項產品，都必須勵行PDCA循環精神，落實執行，精益求精，止於至善，提供品質穩定，安全可靠的產品，迎合消費者需求與期望。

產品品質標準必須迎合時代觀感與顧客需求，與時俱進，持續向上修正，不能因為某種原因而向下修正或走回頭路。廠商必須心中有顧客，用最高規格看待產品安全，不使用不合格的原材料，不生產有瑕疵的產品，有安全之虞的產品絕不出廠，並且追根究柢，用心管理，落實執行標準規範，才能杜絕食安事件重演。