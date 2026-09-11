聽新聞
0:00 / 0:00

管理前哨站／食安不鬆懈 納管價值鏈

經濟日報／ 林隆儀（文化大學行銷所、廣告學系兼任副教授）

月前因為食用油品出狀況，引起很多討論與批評，產品安全問題再度浮上檯面。食品的「食」是由「人」和「良」組合而成，意指食品的產銷管理是一種良心事業，食品的產銷「人」，必須本著「良心」做事，足見中文字的博大精深。廠商生產的產品是要提供給人們「食用」，千萬馬虎不得，絕對不可鬆懈。

史記〈酈食其傳〉云：「民以食為天」；閩南語諺語說:「吃飯皇帝大」，足見「食」對人們是何等重要的事。現代人講究的不只是要能夠吃得到、吃得飽，還要吃得健康。食品是要讓人們吃進肚子裡的產品，除了重視色、香、味樣樣俱全之外，必須把健康與安全擺在第一順位，只有符合健康與安全的食品，才能迎合消費者的期望。

將食品安全範疇擴而大之，所有產品的產銷與消費，都必須本著同理心，務實行事。生產者也是消費者，必須抱持所生產的產品，就是自己和家人要使用的良知，用「心」生產或製造，這樣就不會生產有安全疑慮的產品了。

當今消費意識抬頭，消費主義高漲，廠商生產的產品，都必須遵照政府法規與產業規範，嚴選原材料，嚴格產製，嚴管品質，保障安全，並清楚標示、誠實告知產品相關資訊，讓消費者可以從容選購，安心享用。

產品是廠商所生產，產品安全，廠商責無旁貸。高規格看待產品安全，方法很多，必須掌握下列兩種最根本的方法。

一、價值鏈全程皆納管：價值鏈是指廠商創造價值的各種活動，可區分為小價值鏈與大價值鏈。小價值鏈或稱狹隘價值鏈，是指單一廠商從進料到產品出廠行銷，創造價值的各種活動；大價值鏈或稱產業價值鏈，是指結合上下游廠商活動所創造的價值。產品安全必須兼顧大小價值鏈，每一項活動都必須全程納入管理，而且要全數管理到位，如此才能掌握全程，確保產品安全。

每一產品的製程或流程都是在創造價值，而每家廠商都創造部分價值。產品品質應從源頭嚴格管理，每一步驟都是關鍵，包括配方、成分、原料、材料、結構、製程、包裝、儲存、配送、上架、銷售、服務等，全程納管，沒有例外，確保品質與安全，讓瑕疵品或不良品無所遁形，這是最簡單、最根本而有效的方法。

二、從PDCA到零缺點：PDCA循環是指計畫、執行、查核、改善的管理過程。PDCA是一個動態性循環，周而復始，不停向前轉動，每完成一個循環，都要提高標準或水準，逐步向零缺點目標邁進。猶如人們爬樓梯，一階一階往上，不斷向上進步，使產品達到完美無缺，穩定、安全的境界。

廠商產製各項產品，都必須勵行PDCA循環精神，落實執行，精益求精，止於至善，提供品質穩定，安全可靠的產品，迎合消費者需求與期望。

產品品質標準必須迎合時代觀感與顧客需求，與時俱進，持續向上修正，不能因為某種原因而向下修正或走回頭路。廠商必須心中有顧客，用最高規格看待產品安全，不使用不合格的原材料，不生產有瑕疵的產品，有安全之虞的產品絕不出廠，並且追根究柢，用心管理，落實執行標準規範，才能杜絕食安事件重演。

食安 納管 食用油

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

真空黃豆製品新規 食藥署要求原料異常須通報

福壽亮證對決討公道 指泰山執虛妄詞反噬良善掩飾己過

北市營養午餐香蕉品質不佳？ 真相超誇張

每年超過200億寵物商機！毛孩成市場重要使用者 催生產品安全意識

相關新聞

航空四雄8月營收高飛 客貨運需求維持高檔

全球航空客、貨運需求續強。航空四雄昨（10）日公布8月營收，華航（2610）、長榮航及星宇航空8月營收均創歷史單月次高，台灣虎航則創歷史第三高。高科技貨源持續挹注貨運，加上客運需求維持高檔，航空四雄營運同步走強。

李家旺 材料智多星 客製化勝出

汎瑋材料是機能性複合材料大廠，也是上市櫃公司中少數以「一站式材料解決方案」為核心競爭力的業者。回顧汎瑋的技術發展歷程，憑藉優異的客製化能力，堪稱材料領域的智多星。

會計師看時事／能源韌性升級 搶占算力先機

過去談半導體出海，外界首先看到的往往是大型科技企業的海外投資。然而，隨著晶圓製造、伺服器及電子製造據點逐步全球化，下一階段面對海外布局挑戰的，將是站在大型企業身後的設備、材料、零組件及服務供應商。電電公會近期推動海外科學園區，正是希望透過產業聚落模式，降低台商進入海外市場的門檻，並持續評估歐美等地的供應鏈聚落布局。

管理前哨站／食安不鬆懈 納管價值鏈

月前因為食用油品出狀況，引起很多討論與批評，產品安全問題再度浮上檯面。食品的「食」是由「人」和「良」組合而成，意指食品的產銷管理是一種良心事業，食品的產銷「人」，必須本著「良心」做事，足見中文字的博大精深。廠商生產的產品是要提供給人們「食用」，千萬馬虎不得，絕對不可鬆懈。

職感心教練／跨越啟動門檻 找回行動力

如果有一件對你來說非常重要，但想要去做卻又遲遲無法啟動，那麼你可能是被「最大靜摩擦力」給限制住了。

兆基屋管風波 宏碁：未涉案

包租代管龍頭兆基屋管案持續延燒，發現高層主管涉嫌掏空、侵占等不法事項。宏碁（2353）昨（10）日公告，並未涉入檢調偵查相關案件，尊重與配合司法單位調查程序。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。