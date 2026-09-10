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房市逆風接棒！謝智安掌台中代銷公會 願做買賣雙方「搭橋人」

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
三優利廣告總經理林聖力(左)功成身退，由萬群地產總經理謝智安(右)接棒。記者宋健生／攝影
三優利廣告總經理林聖力(左)功成身退，由萬群地產總經理謝智安(右)接棒。記者宋健生／攝影

台中市不動產代銷經紀商業同業公會10日晚間舉辦理事長交接典禮，第八屆理事長、三優利廣告總經理林聖力功成身退，由萬群地產總經理謝智安接任第九屆理事長。

10日的交接典禮，市長盧秀燕親臨祝賀並擔任監交人。盧秀燕表示，全國代銷業者共有1,800多家，其中台中就有200多家，數量居全國第二，不動產代銷業是建商與購屋民眾間的重要橋梁，也是實現「安居樂業」的重要一環；市府將持續與公會攜手合作，健全市場環境、保障交易安全，促進產業蓬勃發展。

盧秀燕說，民眾有購屋需求，希望找到安心、適合的家，而產業要持續發展，也需要健全的市場環境，感謝業界長期深耕台中，為城市建設與產業發展貢獻心力，讓市民安心成家、產業穩健發展。

近來房市氛圍較淡，加上央行貸款管制措施仍未鬆綁，代銷業者第一線直面建商與消費者間的解約爭議，謝智安說，代銷業者如何做好業主端與消費者端的「搭橋人」，已是產業近期最重要的課題。

謝智安指出，過去一至兩年熱銷的建案正陸續進入交屋高峰，但央行緊縮第二戶貸款成數等措施，已讓市場湧現「貸款不足、解約爭議」的消費爭議，呼籲公部門應建立交屋與違約等數據化監測機制，審慎評估政策對產業及民眾帶來的連鎖衝擊。

自民國81年入行、在房地產界耕耘逾30年的謝智安表示，景氣轉差之際，各類購屋糾紛顯著增加，代銷業者的天職是撮合交易，但在當前市況下，更關鍵的任務是扮演建商(業主端)與消費者之間「搭橋人」的角色，全力協助雙方在履約過程中尋求共識，達成買賣雙贏，而非任由爭議擴大。

謝智安深入剖析當前市場的核心矛盾，上一波投資與置產熱潮所簽署的合約，多數是在央行919祭出嚴格限貸令之前成立，當時合約並未預料到後續政策對貸款條件的大幅收緊。

如今建案陸續完工交屋，許多購屋族因第二戶貸款無法取得預期成數，或是遭遇銀行撥款的技術性延遲，導致「買得起卻貸不起」，進而萌生解約念頭。

他進一步指出，買賣本應銀貨兩訖，銀行貸款在法律上屬於買賣契約的「附屬條件」，然而在消費者的心中，卻往往將能否順利貸款視為「交易能否成立的前提」。

若消費者因貸不足額主張不想買而要求解約，站在建商立場即構成違約，依法最高可沒收房價總額15%違約金；但實務上，消費者多會向消保官等公部門申請調解，而調解結果往往因雙方互有堅持，讓買賣雙方的對立日益加劇。

「政策若缺乏配套，解約潮恐將全面引爆！」謝智安呼籲，公部門在制定或執行打房政策時，應多運用客觀的數據化指標，主動統計並公開「預計交屋總戶數」以及「進入違約調解與處理程序的件數」，用真實數字掌握市場現況與未爆彈，並適度對真正有資金需求的購屋大眾給予鬆綁彈性，避免波及正常交易秩序。

針對市場關注的新青安政策發展，謝智安認為，雖然政策已加入排富與防弊機制、壓縮投機取巧的空間，但考量政策未來落幕時程及首購族實際負擔，公部門仍應適度維持寬鬆友善的態度，給予剛性自住買盤實質支撐。

談及後續房市走向，謝智安分析，近期股市熱絡，但股市不可能永遠處於高檔，獲利資金逐步流向具抗跌保值特性的房地產是市場必然趨勢；儘管短期內受限貸政策抑制，買氣未能全面釋放，但隨著市場逐步消化政策利空，「最壞的時間已經過去，房市已在築底反彈，雨過終究會天晴」。

10日交接典禮隆重熱烈，包括立法院副院長江啟臣、內政部地政司長林家正、地政局長曾國鈞、建設局長陳大田、不動產代銷公會全國聯合會榮譽理事長黃炯輝、不動產聯盟總會輔導理事長林正雄、大台中不動產開發公會理事長蕭成忠、台中市不動產開發公會榮譽理事長邱崇喆等人都到場祝賀。

房市逆風接棒！謝智安掌台中市代銷公會，願做買賣雙方的「搭橋人」。記者宋健生／攝影
房市逆風接棒！謝智安掌台中市代銷公會，願做買賣雙方的「搭橋人」。記者宋健生／攝影

第8屆理事長林聖力(左)交棒給第9屆理事長謝智安(右)，市長盧秀燕親臨祝賀並擔任監交人。記者宋健生／攝影
第8屆理事長林聖力(左)交棒給第9屆理事長謝智安(右)，市長盧秀燕親臨祝賀並擔任監交人。記者宋健生／攝影

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