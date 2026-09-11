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會計師看時事／能源韌性升級 搶占算力先機

經濟日報／ 簡宏偉（勤業眾信高科技、媒體及電信產業負責人、資深執行副總經理）

過去談半導體出海，外界首先看到的往往是大型科技企業的海外投資。然而，隨著晶圓製造、伺服器及電子製造據點逐步全球化，下一階段面對海外布局挑戰的，將是站在大型企業身後的設備、材料、零組件及服務供應商。電電公會近期推動海外科學園區，正是希望透過產業聚落模式，降低台商進入海外市場的門檻，並持續評估歐美等地的供應鏈聚落布局。

過去企業評估海外投資時，主要考量市場、成本、人才與供應鏈配套；如今，隨著高科技製造與AI算力需求快速成長，穩定且具競爭力的能源供給，正逐漸成為產業選址的重要條件。供應鏈韌性不再只是生產據點分散，更在於當地是否具備支撐產業長期營運與擴張的基礎環境。

Deloitte《2026 Global Semiconductor Industry Outlook》指出，AI資料中心已成為高價值半導體需求的重要成長動能，但算力擴張同時也帶來新的能源挑戰。預計至2027年，AI資料中心將額外需要約92GW電力，而既有電網未必能即時滿足新增需求。

過去半導體投資主要追逐市場與成本優勢，如今各國則積極透過政策支持、基礎建設與能源配置吸引供應鏈落地。從美國、日本到中東，各地都在強化自身作為高科技產業基地的競爭條件，企業衡量投資地點的標準也正隨之調整。

這樣的能源壓力對台灣同樣是一項挑戰。台電評估，隨著半導體與AI相關產業鏈持續擴產，至2030年台灣新增用電需求預估將突破500萬瓩，未來十年的電力需求成長速度也將明顯高於過去。當全球都在爭奪AI產業機會時，競爭焦點已延伸至能源取得能力。

隨著AI資料中心及先進製程持續擴張，能源供給已不再只是營運成本議題，而是影響產能布局與投資決策的重要因素。企業不僅需要足夠電力，更須同步考量供電穩定性、能源成本與低碳要求。

能源韌性已是產業與供應鏈競爭力的核心，未來決定產業落腳地的關鍵，不一定只是政策優惠或人才供給，更可能是誰能提供穩定、可預期且具競爭力的能源環境。

AI帶來的轉型機會也不只屬於半導體與大型科技企業。國發會推動「AI新十大建設」，將百工百業智慧應用列為重要方向，同時也將主權AI與算力建設納入數位基磐。這代表當AI逐步成為各行各業共同使用的生產力工具，台灣需要思考的將不只是如何導入AI，更包括支撐AI發展所需的算力、資料中心、能源與電網等基礎設施，是否能同步擴充。

面對算力新紀元，產業競爭已不只在於誰能提供更先進的晶片，更在於誰能同步建立支撐算力成長的能源基礎、具韌性的全球供應鏈，以及跨國營運能力。

對台灣而言，如何延續半導體產業優勢，同時建構支撐下一輪AI成長所需的能源韌性，將成為未來產業布局的重要課題。當能源從後勤支援走向戰略資源，誰能掌握能源韌性，誰就更有機會在下一輪全球供應鏈競爭中取得領先地位。

算力 能源 韌性

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