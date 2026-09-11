李家旺 材料智多星 客製化勝出

汎瑋材料是機能性複合材料大廠，也是上市櫃公司中少數以「一站式材料解決方案」為核心競爭力的業者。回顧汎瑋的技術發展歷程，憑藉優異的客製化能力，堪稱材料領域的智多星。

董事長李家旺表示，汎瑋旗下有多種產品組合，截至2025年底，累計獲得69項專利，目前審查中的專利共計21項，發明有九項，占比達42.9%。

解題精神 厚植技術底蘊

30多年來，汎瑋秉持對材料特性的深刻掌握，持續在製程改善上下功夫。從筆電、手機、平板等消費性電子，一路拓展至AI伺服器、工業電腦等前瞻領域，不變的是對材料特性及加工製程的熟稔度。

李家旺回憶，30多年前他跑業務的時候，台灣電子業規模不比今天，但當時膠材的應用就非常廣泛，例如建築物的帷幕牆，台北宏國大樓的牆板，就曾使用3M黏膠固定。材料領域寬廣，膠材雖小，卻能在不同產業找到各式各樣的應用。

汎瑋早期也曾供應機車排氣管護墊，利用3M膠材、杜邦纖維及鋁材組合成隔熱結構，降低排氣管高溫傳導，一度成為重要產品。PCB製程也是如此。電路板焊接、過錫時，部分銅面不能接觸焊錫，因此需要以膠帶進行遮蔽。從材料選擇、耐溫特性到貼覆方式，都必須配合客戶的製程條件。

在技術領域，創業初期，李家旺找來具有多年現場技術經驗的副總經理鮑宗賜。他早期從事紡織機台拆裝，熟稔機械原理，善於運用現場經驗改善製程、提高效率並降低成本。李家旺舉雷射印表機為例，碳粉匣內部有一個塑膠撥桿，需要貼上一種特殊膠材，一半具有黏性、一半不具黏性，才能讓零件順利滑動。過去這類材料直接從日本進口，成本較高。後來鮑宗賜重新設計加工方式，將原本分開的材料整合，再於中間貼上膠帶、切割成所需規格，做出相同功能的產品，成本因而更有競爭力。

李家旺也坦言，隨著應用領域不斷推陳出新，對技術的要求不斷升級，如今布局AI伺服器、AI PC，乃至機器人、光通訊、半導體等新興領域，汎瑋的技術發展，也逐漸從「師傅會做」轉向「工程師知道為什麼這樣做」，不變的則是與客戶共同開發解決方案的研究與解題精神。

超前部署 拓展高值市場

過去30多年來，消費性電子產業從藍海變成紅海，李家旺提早轉型，布局更高附加價值領域，逐步延伸至AI伺服器、工業電腦、電動車及機器人等市場。

相較於追求大量生產，汎瑋更重視少量多樣、高度客製化的市場定位。李家旺指出，供應商若高度依賴單一國際品牌，一旦失去主要客戶，對營運的影響可能相當大。汎瑋則透過客戶多元化，以及少量多樣的產品策略，降低對單一市場、單一客戶的依賴。

這項策略也逐漸反映在新應用領域。隨著AI伺服器需求快速成長，汎瑋在散熱材料、噪音抑制及電磁屏蔽（EMI）等產品的布局開始發酵，相關訂單逐步增加，預期今年下半年將對營收帶來較顯著的貢獻。