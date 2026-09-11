兆基屋管風波 宏碁：未涉案

包租代管龍頭兆基屋管案持續延燒，發現高層主管涉嫌掏空、侵占等不法事項。宏碁（2353）昨（10）日公告，並未涉入檢調偵查相關案件，尊重與配合司法單位調查程序。

針對兆基屋管後續處理，宏碁董事長陳俊聖日前指出，宏碁支持現在的董事長王貴增，希望他先穩住公司內部情況；並處理與銀行團之間的關係。宏碁集團目前在兆基擁有一席董事，持股約為17%。

陳俊聖強調，王貴增要增持兆基持股，使得兆基未來業務能夠持續，公司穩定發展對台灣社會穩定有積極的效果。宏碁本身要有自我防衛，這是對股東的交代。如果宏碁力有未逮，誰能做、就盡量支持他，讓公司能穩定運行。因為牽涉到兩萬多個租客，及幾千個房東的權益。