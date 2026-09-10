兆基屋管案 宏碁：公司未涉入檢調偵查案件

包租代管龍頭兆基屋管案持續延燒，檢方向上追查，發現兆基前董座李文詳擔任總經理期間，涉與會計師周益寬共謀，暗助李建成以不實交易掏空兆基7億餘元，總計逾14億元被挪為私用，北檢昨天搜索約談李文詳到案，對此，宏碁（2353）10日公告，本公司並未涉入媒體報導檢調偵查中之案件。

宏碁表示，本公司並未涉入媒體報導檢調偵查中之案件，宏碁全球營運皆恪守所在地相關法規，且向來尊重與配合司法單位調查程序。

此事緣起於兆基屋管前董事長李建成，被控以趙姬投資公司、寄居蟹管理顧問公司發行公司債，取得18億投資款後未兌付利息，反侵占近7億投資款，上月遭羈押。

檢方向上追查，發現兆基前董座李文詳擔任總經理期間，涉與會計師周益寬共謀，暗助李建成以不實交易掏空兆基7億餘元，總計逾14億元被挪為私用，北檢昨天搜索約談李文詳到案，凌晨依背信等罪諭令100萬元交保、限制出境出海，周益寬50萬元交保。

針對兆基屋管後續處理，宏碁董事長陳俊聖日前指出，王貴增現在已經去當兆基董事長，那宏碁也支持他。希望他上去能先穩住公司內部情況；其次，則是與銀行團之間的關係。

宏碁集團目前在兆基擁有一席董事席次，持股約為17%。

陳俊聖分析，從媒體報導上得知，王貴增是個人對銀行做擔保的，而這是一個重要的承諾。因為你如果叫宏碁做保證，那我們沒有辦法做保證，因為我們只持有兆基屋管17%持股，過不了董事會。

陳俊聖強調，王貴增要增持兆基持股，使得兆基未來業務能夠持續，「我覺得兆基的穩定發展，對台灣社會穩定有積極的效果」。

陳俊聖表示，宏碁本身要有自我防衛，這是對股東的交代；另外則是對社會的穩定，也就說我們能夠做的時候我們盡量做，我們不能夠做的話，誰能做我們就盡量支持他，讓這個公司能穩定運行，因為這牽涉到的是兩萬多個租客，及幾千個房東的權益。