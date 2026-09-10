大世科攜手陽明海運！整合衛星5G與AI打造智慧船舶新典範

大世科（8099）攜手陽明海運（2609）及伸波通訊等產業夥伴，於10日舉行「衛星 5G 網路及 AI 數位應用平台」建置與啟用成果發表會。該專案成功克服公海通訊受限的長期挑戰，深度整合高低軌衛星、靠岸通訊公網及船內 5G 與 Wi-Fi 專網，建立「分層式多重鏈路」的全時通訊架構，並導入無人機 AI 巡檢、數位雙生（Digital Twin）與生成式 AI 船務助手三大落地應用，成功將每一艘遠航貨輪轉化為移動的邊際數據中心，驅動遠洋船舶管理從傳統仰賴人工經驗邁向精準數據決策的新紀元。

過去遠洋貨輪航行於公海時，常受限於連線頻寬與網路覆蓋，導致船岸間形成資訊孤島，設備維護、安全巡檢及法規查閱多耗費龐大人力與作業時間。作為定位於 ACE SI（AI × 資安 × ESG 系統整合商）的賦能夥伴，大世科運用深厚資通訊整合經驗與全方位 AI 技術，建構出「海事專屬全時通訊」韌性底座，幫助海事產業真正落實「數據驅動」的雙軸轉型，不僅讓船舶在遠洋「連得上」，更進一步實現「用得上 AI」的實質營運效益。

大世科總經理劉盈秀表示： 「大世科始終堅信，打造任何 AI 服務絕非單純追求技術的堆疊，而是要從使用者需求出發，真正解決痛點。硬體再強，如果無法在場域中真正落地產生價值，那就只是擺設。海事數位轉型的核心，在於將基礎連網能力轉化為實質的管理效益。這次建置不僅讓船舶在遠洋『連得上』，更透過 5G 專網與邊緣 AI 實現『用得上 AI』。這代表台灣海事智慧化邁出了關鍵一步，大世科將秉持『服務、創新、團隊、誠信』的核心精神，深化數位信任，下一步更將攜手產業夥伴將台灣驗證成熟的智慧船舶技術輸出至國際海運市場，在世界舞台領航前。」

大世科專案計畫主持人游明德協理補充說明，本計畫以全時通訊技術為基底，結合邊緣運算與 AI 模型，成功串聯國內通訊產業鏈與產官學研資源。隨著 AI、衛星通訊及數位技術的深度融合，航運管理已正式告別依賴傳統人工經驗的時代，邁向以即時數據驅動的嶄新格局。