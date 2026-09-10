三福化董事會通過15億元越南廠資本支出案 強化氣體事業布局

三福化（4755）10日公告，董事會通過越南廠資本支出案，擬投入不超過1,500萬美元，於客戶廠區擴建兩個製氮成套裝置。三福化先前表示，因氣體市場規模快速成長，有必要增加設備投資，以供應北越電子大廠等客戶需求。

三福化先前公告，將於越南擴建氣體新廠，供應當地散熱產業客戶，投資金額約3億。新廠位於投資越南寧平省同文三工業區，主因為氣體市場規模快速成長，決議增加投資空氣分離廠，以生產液態氮、氧、氬、產品，並搭配原已設置電子材料轉充／轉售等物流業務，以供應北越地區電子大廠等相關產業之客戶需求。

除越南廠外，三福化董事會也於上月公告，通過善化廠資本支出案，將擴建善化廠廠房及設備，建置半導體先進封裝化學品擴廠工程。三福化表示，此次擴廠主要因應客戶需求增加，擴充應用於CoWoS的光阻剝離劑（Stripper）產能，並支應客戶美國廠所需用量。

三福化表示，此次擴建案投資金額不超過1.5億元，預估擴廠時程約八個月，主要擴充善化廠廠房及設備，以因應客戶對Stripper產品需求放大。