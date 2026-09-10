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綠茵生技自研原料國際參展大放異彩 海外市場添成長動能

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

國際生技保健食品原料研發生產大廠綠茵（6846）生技參加Vitafoods Asia為亞太地區重要的營養健康產業專業展會，自研原料在展會期間快速拓展國際市場，預期將為公司再添重要成長動能。

綠茵生技表示，每年吸引超過80個國家、逾1.3萬的專業人士參加，來自世界各地的品牌與專業人士於此共同交流最新產品、技術發展與市場趨勢。

公告8月合併營收6,379萬元，較上月增加2.63％；累計1-8月營收5.2億元，年減11.58％。

綠茵積極推出新品開創保健品藍海市場，推廣期間廣獲海內外客戶青睞，待潭子新廠產能開出，出貨量可望快速跳升，帶動營收規模大幅成長。

綠茵自建系統化研發平台，透過標準化流程，讓科學實證與認證的申請時間縮短，新品開發速度大幅加快，目前已有十項自研原料，鎖定養顏美容、促進新陳代謝、增強體力、健康維持等熱門趨勢。綠茵自研原料均以嚴謹的科學數據與臨床試驗驗證產品功效，為品牌客戶創造差異化配方產品，一站式設計代工服務成為各大品牌客戶最佳合作夥伴。

近期綠茵在亞洲保健產業年度盛會Vitafoods Asia 2026（泰國曼谷QSNCC）大有斬獲，四大專利原料苦瓜萃取 INSUMATE（專利定序19肽）、專利燕窩萃取BeauSaki™（含BEU12胜肽）、專利藍貽貝萃取MussLift™（含MGG7胜肽）、挪威鱈魚精巢萃取（含PDRN）成功打開國際知名度，吸引國際直銷、品牌客戶關注，亦期待潭子新廠產能可滿足其需求。

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