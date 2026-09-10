甩開新案交屋潮泡沫！台中7區中古屋逆勢量增「這區」年增近75%最厲害

台中市中古屋交易率先打底回穩？根據台中市地政局資料顯示，2026年前8個月全市買賣移轉總量為2萬4,958棟，年減9.8%。其中象徵新案交屋潮的「第一次登記後第一次買賣」棟數，達1萬2,855棟，年減13.8%。

不過，若扣除新屋交屋棟數後，真正的中古屋交易量為1萬2,103棟，較去年同期僅縮減5%，全市更有7個行政區逆勢量增。

其中又以烏日區量增74.7%最可觀，東區的年增幅也將近2成。顯示今年台中整體房市雖仍未脫盤整，但部分地區的中古屋，似乎已有築底回暖的跡象。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，所謂「第一次登記後第一次買賣」，是指建物取得所有權後的首次買賣移轉，除了極少數補辦保存登記的高齡老屋外，絕大多數的交易，都是預售屋完工後辦理交屋過戶所致。

因此，將買賣移轉總量，扣除第一次登記後的首次買賣數據，即可撇除交屋潮造成的數據虛胖，使實際上中古屋交易情況更真實地呈現。

陳定中進一步指出，觀察台中中古屋買賣移轉量年增率前十的地區，可大致分為三類。首先為「推案稀少區段」，包括東區、大甲區、神岡區、東勢區等地，因鬧區集中且新屋供給有限，買方自然轉向中古市場。

再來是「新案高貴區段」，像是南屯區、梧棲區、潭子區等地，由於新案與中古屋的價差鮮明，使負擔相對輕鬆的中古產品更受自住買家青睞。

第三則是「公建豐富區段」，比如年增幅居冠的烏日區、交易量最大的北屯區，由於公共建設、交通條件與生活機能逐步成熟，吸引買盤進軍當地的中古屋市場。

截至今年8月為止，台中的中古屋交易年增率以烏日區最強勢，今年的386棟與去年同期的221棟相比，年增超過7成；而中古屋交易棟數最多的地區，則由北屯區以1,798棟居首。

台灣房屋烏日高鐵特許加盟店東嚴世僑表示，烏日區為台中唯一具備台鐵、高鐵及捷運三鐵交通優勢的地區，加上高鐵站區還有諸多大型開發案進行中，後續發展可期。

加上新建案與中古屋的價格落差不小，近一年來屋齡1年內的新案均價直逼4字頭，中古屋則30萬出頭，每坪價差將近10萬元，使烏日中古屋吸引買方轉進。

陳定中指出，交易量最大的北屯區，近年房屋供給量大，人口基數也是中台灣最多，因此交易基礎厚實，但由於北屯的新興重劃區開發旺盛，新案選擇多，外圍區段的建案，近期也有讓利風聲傳出，使得新案交易相較於中古屋更活絡，導致中古屋交易年減2.1%，萎縮程度比該區買賣移轉總量的年減幅略高。