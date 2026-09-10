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九州電力策略投資輝能 深化下一代電池與能源領域合作

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
輝能宣布與日本九州電力株式會社進一步深化長期策略合作關係。輝能／提供
輝能宣布與日本九州電力株式會社進一步深化長期策略合作關係。輝能／提供

輝能10日宣布，與日本九州電力株式會社（Kyushu Electric Power Co., Inc.，以下簡稱「九州電力」）進一步深化長期策略合作關係。繼雙方在能源、次世代電池及相關產業領域持續合作後，九州電力現正進一步推進對輝能的策略性資本投資，標誌雙方合作由產業協作進一步延伸至資本層面的策略參與。此次合作深化建立於雙方長期合作與互信基礎之上，不僅進一步強化雙方的策略連結，也展現對次世代電池產業發展及長期合作潛力的共同信心。

九州電力為輝能既有策略合作夥伴。雙方長期以來持續就次世代電池技術、能源與工業應用，以及相關商業化機會進行交流與合作，並共同探索次世代電池於不同應用場景的發展潛力。其中，雙方亦持續研議在日本建立次世代電池模組製造能力，結合輝能電芯技術與在地產業資源，推動相關電池模組應用於工程車輛，以及其他對安全性、耐候性與性能要求較高的嚴苛環境電氣化應用。

日本具備高度整合的能源、汽車、材料與先進製造產業生態系，對次世代電池從技術驗證走向商業化應用具有重要意義，是輝能全球發展的重要市場之一，同時台灣與日本之間亦長期維持緊密的科技與供應鏈合作。輝能持續與日本能源及產業夥伴建立長期合作關係，透過結合台灣的技術創新能力與日本的製造、生態系及市場資源，拓展次世代電池的商業化機會。與九州電力關係的進一步深化，也反映輝能持續以產業合作為基礎，拓展在日本能源與工業生態系中的長期布局。

輝能創辦人暨執行長楊思枬表示：「我們感謝九州電力長期以來與輝能的合作。對輝能而言，真正具有長期價值的策略夥伴關係，不只著眼於單一技術或專案，而是建立在彼此持續合作、理解與共同探索的基礎上。我們期待以此次合作進展為新的基礎，與九州電力持續拓展雙方合作的深度與廣度，並共同探索次世代電池在更多能源與產業應用中的商業化機會。」

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