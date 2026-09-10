高雄林皇宮董事長張志豐正能量領導力 業績蒸蒸日上

高雄巨蛋商圈地標「THE林皇宮」，是斥資逾16億元打造的南台灣最大婚宴會館，董事長張志豐有數十年金融專業歷練的經營長才，正能量領導力為林皇宮注入新的生命力，營運績效持續向上提升。

張志豐的銀行生涯堪稱傳奇，櫃台基層辦事員一路做到副總經理，在台中區域中心副總任內帶領16家分行、500多名員工，創下團隊年度績效「八連霸」的輝煌紀錄。金融業退休後，他先是擔任台中台壽霸龍成棒隊領隊，帶隊拿下海峽兩岸交流賽及甲組業餘成棒聯賽雙料冠軍，再接下日月行館董事長，如今斜槓跨行執掌高雄林皇宮，不斷在職場發光發熱。

張志豐表示，秉持「把員工當家人、把事情做到最好」理念，認為最好的鼓勵就是獎金制度，要讓每個員工不僅有固定薪資，還有機會賺取額外獎金。他規劃前中後台業績獎金及團隊獎金，激勵員工開發客戶、衝刺業績，創造勞資雙贏。

他強調，要讓同仁看到希望、快樂工作，營造幸福歸屬感，穩定人事後才能進一步更新設備、打造人優環境佳的營業空間。

為改善菜色一陳不變的詬病，張志豐每季舉辦以樓層為單位的廚藝競賽，全店名廚師集思廣益推陳出新，並安排廚師到外面進修、試吃同業餐點，再回來分享心得，讓經典台式、日式、港式料理及風味茶點持續進化，迎合消費者求新求變的味蕾。

迎接中秋佳節，林皇宮今年推出經典口碑熱銷的「樂舞松子蛋黃酥」禮盒。在萬物齊漲的壓力下，林皇宮堅持不調漲，以真材實料回饋消費者。美味的秘訣在內餡：選用屏東萬丹紅豆熬製的烏豆沙，搭配智利松子及彰化鹹蛋黃，由師傅以黃金比例手工製作。豆沙飽滿鬆軟、蛋黃鹹香，外皮烤至酥香、層次豐富，鹹甜均衡、口齒留香，是今年中秋伴手禮的首選。

張志豐以正能量領導力，從穩定人事、激勵獎金、廚藝精進到中秋禮盒的堅持，一步步為林皇宮注入新動能。他看好高雄巨蛋商圈的地理優勢與發展潛力，誓言將這座獨棟餐廳大樓打造成大、中、小型婚宴、會議、展覽的最佳場所，讓林皇宮重新綻放光芒。