台中買氣打開了？七區中古屋逆勢量增、烏日交易大增7成

台中房市買氣打開了？根據台中市地政局統計，扣除新屋交屋棟數後，中古屋交易量達1.2萬棟，較去年同期僅縮減5%，全市更有7個行政區中古屋交易逆勢量增。

其中，烏日區量增74%最可觀，東區的年增幅也將近2成。顯示今年台中整體房市雖仍未脫盤整，但部分地區的中古屋，似乎已有築底回暖的跡象。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，根據台中地政局統計，今年前8個月台中全市買賣移轉總量為2萬4,958棟，年減9.8%。

不過，若扣除「第一次登記後第一次買賣」棟數1萬2,855棟，交易量為1萬2,103棟，較去年同期僅縮減5%。

陳定中表示，所謂「第一次登記後第一次買賣」，是指建物取得所有權後的首次買賣移轉，除了極少數補辦保存登記的高齡老屋外，絕大多數的交易，都是預售屋完工後辦理交屋過戶。

因此將買賣移轉總量，扣除第一次登記後的首次買賣數據，即可撇除交屋潮造成的數據虛胖，使實際上中古屋交易情況更真實地呈現。

陳定中進一步指出，觀察台中中古屋買賣移轉量年增率前十的地區，可大致分為三類。

首先為「推案稀少區段」，包括東區、大甲區、神岡區、東勢區等地，因鬧區集中且新屋供給有限，買方自然轉向中古市場。

再來是「新案高貴區段」，像是南屯區、梧棲區、潭子區等地，由於新案與中古屋的價差鮮明，使負擔相對輕鬆的中古產品更受自住買家青睞。

第三則是「公建豐富區段」，比如年增幅居冠的烏日區、交易量最大的北屯區，因公共建設、交通條件與生活機能逐步成熟，吸引買盤進軍當地的中古屋市場。

截至今年8月為止，台中的中古屋交易年增率以烏日區最強勢，今年的386棟與去年同期的221棟相比，年增超過7成；而中古屋交易棟數最多的地區，則由北屯區以1798棟居首。

台灣（1711）房屋烏日高鐵特許加盟店店東嚴世僑表示，烏日區為台中唯一具備台鐵、高鐵及捷運三鐵交通優勢的地區，加上高鐵站區還有諸多大型開發案進行中，後續發展可期。

此外，新建案與中古屋的價格落差不小，近一年來屋齡1年內的新案均價直逼4字頭，中古屋則30萬出頭，每坪價差將近10萬元，使烏日中古屋吸引買方轉進。

陳定中指出，交易量最大的北屯區，近年房屋供給量大，人口基數也是中台灣最多，因此交易基礎厚實。

但由於北屯的新興重劃區開發旺盛，新案選擇多，外圍區段的建案，近期也有讓利風聲傳出，使得新案交易相較於中古屋更活絡，導致中古屋交易年減2%，萎縮程度比該區買賣移轉總量的年減幅略高。