新北市今年湧3大「百萬宅」 品牌、地段為關鍵

新北市在2023年於板橋區出現第一筆單價三位數交易後，這幾年陸續加入不少百萬宅生力軍，住展雜誌彙整2026年迄今公開新案並攀上單坪百萬元資訊，共計3案，為板橋區「寶格利」與三重區「東煒玉川 」、「環泥水蓉 」，當前揭露最高單價在100萬元至124萬元。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰分析，今年到目前為止百萬宅的推案數看來不多，然比較先前2024、2025一整年也只約推出6、7案，再從實價資訊觀察，這兩年的百萬宅預售交易佔比不到5%，就算房價有走高趨勢，新北市本有台北市外溢與比價特性，不比台北市的資產族群買盤，且現今還在房市冷氣團中，建商推案自然會加以衡量。

至於能挑戰百萬水位者，不脫穩健地帶的品牌建商，如皇翔新案「寶格利 」公開在高價宅聚落新板特區周邊，而營建材料品質佳的東煒、水泥建材專業的環泥將作品於三重區二重重劃區推出，得以跟隨先前捷運聯開豪宅的高價腳步，有其底氣開出高價。

進一步來說，數據顯示高價僅限單價狀態，尤其像「環泥水蓉 」還是僅15.5坪的小宅戶始能叩關每坪100萬元，但總價則在1552萬元就購得，餘案坪數30、40坪亦是中坪數規格，讓總價帶落在3000多萬元，與6000萬元的新北市豪宅標準還差一大截。

事實上，新北市這類單坪破百萬元預售案多交易在總價四、五千萬元，與台北市高單價會伴隨高總價，如單價200萬元俱樂部常見豪宅體質的狀態不同，新北市預售案受到青睞的總價也多在1000至3000萬元，要說單總價齊步高檔的情況，買盤認同度上仍以台北市為主。

陳炳辰指出，眼下傳出新店區、永和區、中和區還有百萬宅新案計畫登場，地段、品牌依然是主因，惟都不是高總價豪宅等級，大環境寒氣未散，且新北市房市優勢正在於與首都房價價差，單價百萬宅即使持續問世，量體與總價上皆不至於過度。