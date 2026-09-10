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新北今年3新案單價破百萬 一在板橋兩個在這區
新北市在2023年於板橋區出現第一筆單價三位數交易後，這幾年陸續加入不少百萬宅生力軍，住展雜誌彙整2026年迄今公開新案並攀上單坪百萬元資訊，共計3案，分別為板橋區「寶格利」與三重區「東煒玉川 」、「環泥水蓉 」，當前揭露最高單價在100萬元至124萬元。
住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，今年到目前為止百萬宅的推案數不多，不過2024、2025一整年也只約推出六、七案，從實價資訊觀察，這兩年百萬宅預售交易佔比不到5%。
他分析，新北市不比台北市的資產族群買盤，且現今還在房市冷氣團中，建商推案自然會加以衡量，能挑戰百萬水位者，大多是穩健地帶的品牌建商。
另外，數據顯示，新北市單坪破百萬元預售案多交易在總價四、五千萬元，與台北市高單價會伴隨高總價，如單價200萬元俱樂部常見豪宅體質的狀態不同，新北市預售案受到青睞的總價也多在1000至3000萬元。
陳炳辰指出，目前傳出新店區、永和區、中和區還有百萬宅新案計畫登場，地段、品牌依然是主因，惟都不是高總價豪宅等級，大環境寒氣未散，且新北市房市優勢正在於與首都房價價差，單價百萬宅即使持續問世，量體與總價上皆不至於過度。
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