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擷發科拿下6.3億元 AI智慧住宅建案系統整合案合約

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
擷發科董事長楊健盟。聯合報系資料照
擷發科董事長楊健盟。聯合報系資料照

擷發科（7796）於今日宣布，取得北部指標性大型「AI智慧住宅」建案系統整合專案合約，此次專案合約總金額約6.3億元，整體履約與建置期程規畫約36個月，預計於今年10月啟動第一階段系統架構規劃與專案管理導入。

擷發科表示，這項專案展現該公司在邊緣AI商用化與垂直場域落地的整合實力。隨著智慧綠建築與現代住宅對全區安防、節能減碳及隱私保護的要求日益提升，該公司於此次工程中擔任智慧系統專案管理與總體架構整合核心，將旗下AI核心技術導入社區中樞。

透過終端裝置即時運算能力，大幅降低雲端傳輸延遲與頻寬負擔，同時確保住戶個人資料在地儲存的隱私安全，並可支援全區AI視覺辨識、智慧動態能源調度，以及住戶專屬邊緣物聯網（AIoT）連網架構，建構高效率且具擴充彈性的智慧建築管理機制。

針對上述專案進度與財務認列架構，擷發科提到，專案按實際履約義務完工比例法進行分期認列，整體36個月的執行期程將涵蓋「前端系統架構設計與邊緣端節點配置」、「主體工程軟硬體整合與AI平台介接」，以及「分區系統整合測試、效能驗證與最終交付」等階段。該公司將隨工程推進與各階段驗收成果，按期認列營收。

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