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德汽車供應鏈重整 324家台廠赴法蘭克福搶商機

中央社／ 柏林9日專電

全球大型汽車售後市場展「法蘭克福汽車零配件展」本週登場，324家台灣企業參展，盼以少量多樣、彈性生產及品質優勢，在歐洲汽車產業轉型之際爭取新訂單。

法蘭克福汽車零配件展8日至12日在德國法蘭克福舉行，是全球重要汽車售後市場專業展會。今年約有來自80多國的4400家企業參展，預計吸引約13萬人參觀，參展企業數較上屆增加約5%。

德國汽車供應鏈進入新一波調整期之際，324家台廠赴法蘭克福搶商機，參展業者涵蓋Tier 2至Tier 4供應鏈，並首度以「Team Taiwan」方式整合行銷，產品從傳統汽車零組件、維修及售後服務，到車用電子及智慧汽車相關應用。

德國汽車製造業近年面臨產能過剩及電動化轉型等多重壓力，包括福斯（Volkswagen）等大型車廠陸續縮減產能及裁員，零組件供應商也透過裁員、關廠及組織重整降低成本。

整車製造業低迷之際，全球汽車售後市場仍保持成長。主辦方引述市場研究機構Frost & Sullivan預測，全球汽車售後市場2026年可望成長5.8%，車輛使用年限延長、獨立零配件市場重要性增加，以及電動化、數位化與人工智慧（AI）發展，均帶來新的市場機會。

根據駐德代表處新聞稿，主辦方法蘭克福展覽公司對台灣大規模參展高度重視，執行董事布爾瑪（Stephan Buurma）親自歡迎駐德代表谷瑞生到訪，資深副總裁庫爾札夫斯基（Stephen Kurzawski）出席旗艦台灣館開幕及「台灣之夜」活動，感謝台灣業者長期支持並重視法蘭克福汽車零配件展。

谷瑞生則在活動中致詞指出，台灣在全球汽車售後零組件供應鏈具高度競爭力，若干領域全球市占率約85%，加上台灣在AI及半導體產業的優勢，他形容，「如果沒有台灣，就沒有舒適安全的汽車」，此次參展不僅展現台灣科技創新實力，也有助深化台灣與德國等理念相近國家的經貿交流與合作。

供應鏈 法蘭克福 德國

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