外送專法上路墊高成本 foodpanda擬漲商家平台使用費

外送專法上路後墊高外送成本，foodpanda台灣總經理黃逸華昨坦言，為配合法規要求並保障外送夥伴權益，平台內部營運成本已大幅攀升百分之卅二，且預期未來將持續上漲。目前向商家提出四種價格計畫，十一月起正式調整商家平台使用費率。

針對消費者部分，她表示暫時沒有漲價時間表，目前優先內部調整以降低成本，幾乎每天檢視數據與評估，漲價對整個產業，包括消費者體驗都是很重要的事情，不會倉促行動，即使漲價，也是用過所有方法後，不得不採取的最後選項。

針對有外送員出面指控foodpanda以延遲送單為由片面扣薪，發薪日也未補足合法報酬，勞動部昨說重話，認定業者已屬違法，強調該給多少、就應給多少，切勿測試政府執法底線。業者若違規將「按人處罰」，處兩萬元以上十萬元以下罰鍰，屆期未改善得按次處罰。

foodpanda回應，針對一段期間內準時表現持續下降，且反覆出現「路徑異常」或「異常超時」情形的特定外送夥伴訂單，將要求相關夥伴提供說明並進行查核；此外，少數外送夥伴持續出現異常情形，訂單平均異常比率超過百分之五十，部分個案甚至高達百分之九十。針對違反合作規範、影響配送效率或平台正常營運的行為，foodpanda已進行相關事證蒐集，並視個案情節依法採取必要法律行動，同時依法提供外送夥伴說明及申訴管道。

勞動部說，平台業者若認為外送員有惡意繞道等不當行為，可依事實主動查證及運用合法管理機制處理或遏止，但不得以平台片面認定，任意扣減法定基本報酬。