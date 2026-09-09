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廣三SOGO周年慶開跑 攜手療癒插畫「恐龍的房間」 打造兇萌甜點派對

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
廣三SOGO週年慶9月17日至10月14日登場，VIP預購會則於9月10日至16日搶先開跑。記者宋健生／攝影
廣三SOGO週年慶9月17日至10月14日登場，VIP預購會則於9月10日至16日搶先開跑。記者宋健生／攝影

台中百貨下半年壓軸周年慶戰火正式開打！廣三SOGO百貨周年慶9月17日至10月14日登場，VIP預購會則於9月10日至16日搶先開跑，整檔業績目標拚9億元。今年廣三SOGO攜手人氣插畫IP「恐龍的房間」打造「甜點派對」，推出限定周邊及打卡場景，全力搶攻周年慶購物商機。

廣三SOGO表示，9月17日率先登場的「甜點集章任務」，只要持廣三SOGO APP在館內找出隱藏的3款甜點裝置並打卡，就能拿到極限量的「恐龍甜點杯墊」。

10月1日起接力的「恐龍上班中！集章任務」更是幽默感十足，尋找正在認真上班、桌上卻放著「生人勿近！猛獸出沒」告示牌的恐龍，就能把「認真上班便條紙」打包帶走，將是辦公室最吸睛的療癒神器。

不只如此，活動期間只要跟館內恐龍合照並在FB打卡，能現領「派對貼心面紙包」，還有機會抽中超大尾的「周年慶大禮包」。這次還跟科博館連動，只要秀出科博館指定展館票根，或動動手指追蹤社群、加入APP會員，就能周周收集不同款式的「嗷嗚！兇萌猛獸限定恐龍貼紙」。

除了恐龍派對，廣三SOGO中秋連假9月25日將於1樓廣場推出「萌力滿點．中秋女僕祭」，將傳統節慶與動漫萌系女僕文化撞擊出新的體驗；同場加映「日本美食商品展」，即日起至9月21日，帶來道地美食與日式風情。

廣三SOGO今年周年慶檔期主打「分眾驚喜」與「滿仟送佰」雙重優惠，將於9月17日至10月14日登場，鎖定新會員、教師及餐飲消費客群推出專屬回饋。

其中，新會員下載註冊廣三SOGO APP，即可獲得200元化妝品折價券；教師等「師」字相關職業者，憑工作證明及本人證件可兌換300元化妝品折價券，並有機會抽體驗禮；持當日全館餐廳單筆滿1,000元發票，則可領100元化妝品折價券及體驗禮。

周年慶優惠也同步升級，主打「滿千送百」高回饋，百貨、服飾指定櫃位單筆滿3,000元送600點紅利；化妝品滿2,000元送400點；名品珠寶及大家電指定櫃位滿5,000元送1,000點，最高回饋率達20%，化妝品於品牌日另有點數加碼，全面衝刺周年慶買氣。

引爆話題的「周周APP來店禮」，9月17日起將陸續送出《恐龍的房間》聯名手提保溫隨身杯、旅行收納四件組、陶瓷密封湯杯組等限定好禮；同時搭配周年慶首兩日與中秋連假祭出「點數放大」活動，讓紅利價值極大化。

此外，「感謝有你抽豪禮」活動，只要APP會員全館單筆滿1,000元，就有機會將「高島筋桑五行美體養身椅」抽回家。

廣三SOGO今年攜手人氣插畫IP「恐龍的房間」打造「甜點派對」，搶攻週年慶購物商機。記者宋健生／攝影
廣三SOGO今年攜手人氣插畫IP「恐龍的房間」打造「甜點派對」，搶攻週年慶購物商機。記者宋健生／攝影

周年慶 SOGO 派對

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