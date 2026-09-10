生技論壇10月7日登場 藥華藥創辦人林國鐘：台灣有孕育大藥廠實力

藥華醫藥（6446）立足台灣、展望全球，是全方位生技新藥公司，自研並生產的新藥Ropeg在全球銷售屢創佳績。創辦人暨執行長林國鐘表示，今年下半年Ropeg獲得日、美等國核准用於新適應症ET後，不僅為公司開啟第二條強勁成長曲線，也證明台灣有孕育全球大藥廠的實力。

經濟日報將在10月7日舉辦「2026生技論壇-AI時代 生醫產業新契機」，林國鐘將以「台灣生技新藥產業全球布局 」為題發表演講。本論壇由中華開發資本、勤業眾信聯合會計師事務所、鑽石生技投資、藥華醫藥、長聖國際生技、中國醫藥大學附設醫院、台寶生醫、TLC BioSciences、和迅生命科學等協辦。

林國鐘表示，藥華藥自2000年成立以來，至今已邁入27年，感謝政府長期支持生技產業，讓公司得以立足台灣，逐步建立涵蓋新藥研發、生產及全球銷售的營運體系。

Ropeg為藥華藥自行研發生產的新一代長效型干擾素，至今已獲全球逾50個國家核准治療成人真性紅血球增多症（PV），今年以來Ropeg再度獲得台灣、日本及美國治療新適應症原發性血小板過多症（ET），打破ET領域近30年未有新藥獲准上市的紀錄，藥華藥創新能力再次獲得肯定。

ET與PV同屬骨髓增生性腫瘤（MPN），藥華藥在取得這兩大適應症藥證後，目前正將版圖拓展到MPN領域的第三項適應症─治療早前期或低至中度風險的原發性骨髓纖維化（PMF）成人患者，已經發展到臨床三期試驗階段。此外，藥華藥也會持續開發「同類首創」及「同類最優」新藥，把研發版圖延伸至實體腫瘤領域，擴充中長期產品線。

林國鐘指出，藥華藥從創業、研發到推動新藥上市，曾經走過相當漫長的艱辛道路，深刻體會新創團隊需要鼓勵及資源支持。因此，公司今年首度舉辦「藥華藥創新獎」，希望支持更多新創公司及創新技術發展，協助台灣建立生技創新生態系。

展望未來，藥華藥將持續布局，優化產能及供應鏈韌性、強化營運動能、持續提高國際市場能見度；同時，獲利成長與創新研發並進 ，持續擴大研發能量，並鼓勵更多新藥公司與技術團隊投入開發。

藥華藥將結合創新研發、製造及團隊能量，推動更多藥物開發，加速候選新藥進入臨床與應用階段，建立具國際競爭力的腫瘤新藥產品線，並提升台灣生技產業在全球市場的參與度。