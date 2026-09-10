foodpanda片面扣薪外送員…違法

外送員指控foodpanda以延遲送單為由片面扣薪，發薪日也未補足合法報酬，勞動部昨（9）日說重話，認定平台業者已屬違法，強調該給多少、就應給多少，如有不足應儘速補足報酬，切勿測試政府執法底線。

foodpanda台灣總經理黃逸華表示，外送專法上路以來，因新制適應期和天氣因素，消費者平均等待時間延長30%，嚴重衝擊消費體驗；專法上路後極少數外送員利用新機制，出現拖單、挑單，目前透過包括調整派單演算法並加強異常監測等，維護多數守法外送員及消費者權益。foodpanda指出，若是不當且明顯故意為之，平台持續收集相關數據，不排除做相對應處置，或對非常蓄意、惡意情況，不排除採法律途徑。

勞動部強調，外送專法已明定平台業者給付外送員之基本報酬計算規範，勞動部掌握平台業者於部分訂單未依實際外送服務時間，為外送員補足法定最低保障金額之違法情形。平台業者如違反前開規定，依法採「按人處罰」，可處2萬元以上10萬元以下罰鍰。