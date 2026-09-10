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foodpanda商家平台費喊漲 消費者部分暫無調整時間表

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導
「外送員權益保障及外送平臺管理法」（外送專法）上路後，外送成本更貴了，foodpanda台灣總經理黃逸華9日坦言，已向商家提出四種價格計畫，11月起將調整商家平台使用費率，最多調高2.5%，消費者方面則暫無漲價時間表。圖／foodpanda提供
「外送員權益保障及外送平臺管理法」（外送專法）上路後，外送成本更貴了，foodpanda台灣總經理黃逸華9日坦言，已向商家提出四種價格計畫，11月起將調整商家平台使用費率，最多調高2.5%，消費者方面則暫無漲價時間表。圖／foodpanda提供

外送員權益保障及外送平臺管理法」（外送專法）上路後，外送成本更貴了，foodpanda台灣總經理黃逸華昨（9）日坦言，已向商家提出四種價格計畫，11月起將調整商家平台使用費率，最多調高2.5%，消費者方面則暫無漲價時間表。

黃逸華表示，為配合法規要求並保障外送夥伴權益，平台內部營運成本已大幅攀升32%，且預期未來將持續上漲，foodpanda因而計畫調高商家平台使用費率。

針對消費者部分，她表示暫時沒有漲價時間表，優先內部調整以降低成本，幾乎每天檢視數據與評估，漲價對整個產業，包括消費者體驗都是很重要的事，不會倉促行動。即使漲價，也是用過所有方法後，不得不採取的最後選項。

foodpanda先前表示，專法上路可能讓每筆訂單成本增加30%至50%，仍須觀察新制上路後的實際營運數據與市場反應。

foodpanda昨日宣布與有「最難訂私廚」之稱的「喜相逢麵館」合作外送，黃逸華出席並受訪。她表示，外送專法上路40天，近期傳出外送員挑單「點得到送不到」，以及天氣影響外送速度。她說，外送員與平台供需平衡需要動態調整，但整體來說，專法上路後，平台成本上升約32%，消費者等待時間也增加約30%。

此前，Uber Eats因應外送專法，已宣布7月21日起調整合作商家服務費，美食外送商家調高2.5個百分點、生鮮雜貨商家調高3個百分點，並設置35%服務費率上限；8月12日再宣布，因應疊單報酬計算方式調整，8月14日起消費者端每筆訂單服務費預計平均增加4元至6元。

黃逸華表示，11月起也將針對合作餐廳採用新的方案，foodpanda提出「四大合作合約變更方案」，涵蓋佣金調整、廣告資源投入、參與推廣優惠，或轉為單一平台合作等不同選項。黃逸華表示，相關調整不是只單純針對商家費用調高，以多種方式讓商家選擇，預計新合約11月起生效。

foodpanda 平台 外送 消費者

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