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中研院院士翁啟惠獲三項國際榮譽
中央研究院昨（9）日宣布，中研院院士翁啟惠近期接連獲得美國化學會阿爾弗雷德．巴德獎（Alfred Bader Award）、美國耶魯大學化學系柯克伍德獎章（Kirkwood Medal），以及美國麻省理工學院「沈宗瀛紀念講座教授」（T.Y. Shen Lecturer in Chemical Biology）等三項國際學術榮譽。
翁啟惠為國際知名醣化學家，現為中研院基因體研究中心與美國斯克里普斯研究院合聘特聘研究員，長年深耕化學生物及醣科學研究。
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