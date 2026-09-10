餐飲業競逐海外 展店大作戰

王品（2727）、八方雲集加快海外布局，王品大陸市場8月營收年增逾二成，成長幅度高於台灣市場，今年以來並持續擴大門市版圖；八方雲集則擴大美國版圖，首度進軍德州，達拉斯首店預計9月試營運，另有五家德州門市已完成簽約，海外市場成為兩大餐飲集團後續成長的重要一環。

王品大陸事業群8月營收5.1億元、年增21.4%，增幅高於台灣事業群的8.9%。截至8月底，大陸門市達104家，今年以來淨增九家，其中西堤和雲彩坡市是展店主力，西堤截至上月已達43家，雲彩坡有八家。

除了展店，王品也持續調整大陸既有品牌。核心品牌王品牛排今年著重產品、服務及門市體驗升級，導入VIP顧客服務、強化高端會員經營，北京隆福寺店7月也完成改裝。目前王品牛排在大陸有47家。

八方雲集則加快美國展店，截至8月底美國已有16家門市，較去年同期增加四家。下一站鎖定德州，首家門市落腳達拉斯，預計9月試營運，也是八方首度進入美國中南部市場。

八方雲集已完成五家德州門市簽約，預計全年美國總店數將超過20家。