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餐飲業三雄8月營收飄香 父親節檔期、暑假、七夕助攻
王品（2727）、饗賓、八方雲集昨（9）日公布8月營收，在多檔節慶加持下，王品、八方雲集同步改寫單月歷史新高，饗賓也寫下歷史次高，僅次於春節檔期（2月）。餐飲業今年父親節檔期比母親節（5月）還旺，加上暑假、七夕聚餐需求接力助攻，推升餐飲股8月業績衝上高峰。
饗賓8月合併營收13.11億元、年增17.8%，繼今年2月後第二度突破13億元，寫下歷史單月次高，並超越5月母親節檔期；累計前八月營收93.51億元、年增23.1%，創同期新高。
饗賓表示，8月適逢暑假旅遊旺季及父親節聚餐檔期，既有門市業績成長，加上「URBAN PARADISE」新竹店8月21日開幕，挹注營收表現。此外，證交所審議委員會已於9月審議通過饗賓初次申請股票上市案。
王品8月兩岸合併營收25.2億元、年增11.3%，改寫單月歷史新高，累計前八月營收174.4億元、年增12.3%。其中台灣事業群8月營收首度突破20億元，達20.1億元、年增8.9%，同創新高。
父親節成為王品8月業績的一大推力。王品表示，8月8日父親節當天營收達1.17億元，超越母親節單日1.15億元，再創集團單日營收新高紀錄，8月8日至9日兩天營收合計達2.2億元。
八方雲集8月合併營收8.2億元、年增9.2%，改寫上市以來單月歷史新高；累計前八月營收62.23億元、年增7.9%，同步創歷年同期新高。
八方雲集指出，截至8月底全球總店數達1,412家，較去年同期增加38家。
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