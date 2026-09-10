餐飲業三雄8月營收飄香 父親節檔期、暑假、七夕助攻

藥華醫藥立足台灣、展望全球，是全方位生技新藥公司，自研並生產的新藥Ropeg在全球銷售屢創佳績。創辦人暨執行長林國鐘表示，今年下半年Ropeg獲得日、美等國核准用於新適應症ET後，不僅為公司開啟第二條強勁成長曲線，也證明台灣有孕育全球大藥廠的實力。

2026-09-10 01:57