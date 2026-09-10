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和泰瞄準便利性 強打移動服務
和泰汽車集團近年來不僅全力推動台灣MaaS（Mobility as a Service）移動服務發展，瞄準「車主便利性」商機，讓車主從購車、用車到維修保養，都能獲得更完整且順暢的服務體驗，搶攻汽車保修市場商機，逐步建立從新車銷售到售後服務的完整生態圈。
和泰汽車集團積極擴大售後服務布局，除既有的TOYOTA、LEXUS原廠保修體系外，進一步向更廣大的售後維修市場延伸，透過零件、服務與通路等布局，搶攻汽車保修市場商機。其中，TOYOTA已擁有123間服務廠與116間保修站。
隨著台灣汽車平均車齡持續提高，維修保養、耗材及零組件更換需求可望維持。對和泰（2207）而言，保修市場除了能增加零件及售後服務營收，也有助於延伸既有品牌、通路及客戶資源的價值。
因此，從新車市場跨足售後維修市場，對和泰而言不只是增加一項業務，而是將汽車從「賣出去」之後的長期服務價值納入布局，逐步建立從新車銷售到售後服務的完整生態圈，隨車輛使用年限拉長，和泰在保修零件、獨立維修通路及售後服務市場的布局，為汽車本業外值得觀察的新成長方向。
在原廠保修體系之外，和泰也開始將觸角伸向獨立維修市場（AM），擴大售後產品布局，讓和泰的產品與服務不再只侷限於自有品牌原廠服務體系。
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