緯穎緊急推出補救措施 除權引發畸零股爭議…董座滅火

緯創（3231）集團旗下AI伺服器代工大廠緯穎（6669）日前除權，引發畸零股爭議，公司緊急祭出補救措施，開放讓持有1股至15股的小股東以面額10元認購1股的機會。

緯穎董事長洪麗寗昨（9）日首度親上火線回應，強調公司股東當中，有五成是小股東，會優先以小股東權益湊足整股登記。

緯穎9月2日除權，每1,000股將配發1,983股，雖然可讓持有一張股票的股東變成持有近三張，但對於僅持有零股的股東而言，則會產生小數點以下的畸零股，成為此次爭議導火線。

以持有1股緯穎普通股的股東為例，會再額外配發1.983股，由於小數點以下將歸零或依照面額10元處理，與緯穎除權後股價仍高達2,000元以上相差超過200倍，加上產生的全數畸零股將會洽特定人認購，不少小股東對此有意見。緯穎緊急祭出新措施，將以除權最後過戶日股東名冊，先行讓持有1股至15股的小股東，以每股面額10元、每戶認購1股，且認購權利不得轉讓。洪麗寗表示，選定1股至15股的股東原因在於，小股東占緯穎股東戶數超過50％，因此會優先照顧小股東權益。

緯穎公告指出，本次認購權利繳款期間為9月16日至9月30日下午3時30分，若逾期未繳納則視同放棄，最終未認足的畸零股，將會洽公益平台文化基金會及國立台灣大學進行認購。洪麗寗強調，關於畸零股處理程序也都有事先與主管機關溝通，主管機關了解公司每一步的執行方式。