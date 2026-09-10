台達電8月業績 同期最旺

國內電源雙雄台達電（2308）、光寶科（2301）昨（9）日公告8月業績，台達電為645.86億元，雖然月減3.7%，仍是歷年最強8月，並較去年同期成長35%；光寶科為195.92億元，攀上近95個月來高點，月增3%，年增25%。

台達電前八月合併營收4,742.67億元，為同期新高，年增41%。台達電昨天股價跌10元、收1,795元。

展望未來，台達電董事長鄭平先前指出，AI市況強勁，為全力滿足客戶需求，今年資本支出將上看700億元，用於啟動全球擴廠計畫，藉此衝刺營運成長。

據悉，台達電去年資本支出約460億元，今年原本規劃擴大至650億元，之後再上調至700億元，比去年大增逾四成，顯示公司訂單能見度不僅相當高，接單動能也十分強勁。

鄭平強調，AI資料中心已成台達電最大成長動能，現在產能仍吃緊，因缺料及AI成長快速，「客戶希望我們趕快蓋廠」，現在看客戶談的都是一年後的產能布局。

目前台達電在中國大陸、台灣、泰國、美國等四地同步擴廠。其中，泰國一廠已拆除重建，估計未來產能有望擴充數倍以上，明年還會有三座新工廠陸續完工。