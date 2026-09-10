緯創將在美、越兩地砸70億擴產

緯創（3231）昨（9）日再度啟動海外大手筆投資案，董事會通過將在美國與越南兩地合計斥資約2.2億美元（近新台幣70億元）打造新廠房並採購設備，其中包含外界矚目的德州D2新廠房改建及設備採購，全力衝刺AI需求爆發商機。

根據緯創公告，董事會決議，因應德州Westport廠（D2）業務發展，將增資100％持股子公司WUS約1.5億美元，且WUS擬於不超過1.46億美元額度內，進行建築物改良及購買機器設備。同時於美國德州達拉斯再租新廠房，預計投入1,505萬美元，租賃期間2026年至2033年。

同時，因應未來伺服器業務擴展，緯創100％持有越南子公司預計將在5,905萬美元額度之內，進行建築物改良及購買機器設備。

據了解，緯創在越南除了擁有AI伺服器產能，也有近期高速成長的網通事業布局，當地積極擴產，透露緯創持續看好網通事業發展。

緯創本次海外布局合計約達2.2億美元，其中，最受矚目的是美國德州D2新廠，該廠區未來將會包含L6、L10／L11等AI伺服器產品出貨，預計明年投產。