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緯創8月營收創高躍代工二哥 前八月達2.5兆元超越去年全年

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導
緯創。 聯合報系資料照
緯創。 聯合報系資料照

代工大廠緯創（3231）昨（9）日公布8月合併營收4,600.65億元，首度飛越4,000億元大關，創單月新高，並超車廣達（2382）的4,239億元，成為本土代工廠營收二哥，僅次於鴻海（2317）；前八月合併營收2.51兆元，超越2025年全年業績，年增近一倍。

法人看好，隨著AI伺服器需求持續強勁，緯創今年業績將展現爆發性成長，全年合併營收有望較去年翻倍，挑戰4兆元以上，獲利也將顯著走揚。

緯創結算，8月合併營收4,600.65億元，月增15.8％，並較去年同期大增177.5％；前八月合併營收2.51兆元，年增98.87%。緯創昨天股價漲2.5元、收189元。

就8月個別產品出貨來看，緯創指出，筆電出貨量達140萬台，月減12.5％，年減36.4％；桌上型PC為50萬台，月減28.5％，年減37.5％；顯示器出貨75萬台，月減16.6％，年減6.3%。

雖然IT與消費性產品出貨相對疲軟，但在AI伺服器業務強勁成長帶動下，推升緯創8月業績站上新高。

法人預期，緯創下半年AI伺服器出貨可望逐季成長，第4季將是全年營收最高峰，打破過往第4季為庫存調整的傳統淡季狀況。

法人透露，緯創今年AI伺服器接單捷報頻頻，並持續受惠於雲端服務大廠（CSP）及新興雲端供應鏈（NeoCloud）等客戶拉貨力道強勁。

進入下半年後，緯創除了當前的GB300 AI機櫃出貨持續衝高，輝達新AI平台Vera Rubin也開始加入量產及出貨行列，成為另一個帶動營收向上的火車頭，預期成長力道直達明年下半年，屆時又有輝達升級版AI平台Rubin Ultra接棒，讓緯創營運動能源源不絕。

緯創 營收 廣達

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